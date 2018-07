Continuam hospitalizadas três vítimas da explosão na Areia Preta

Três dos seis feridos da explosão num restaurante na Areia Preta, na passada terça-feira, continuam internados, confirmou ontem Kuok Cheong U, director do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), em conferência de imprensa. Questionado pelos jornalistas quanto a uma possível data para os pacientes terem alta, Kuok apenas disse que não seria nos próximos dias. O homem de 39 anos que sofreu duas fracturas no fémur e no perónio encontra-se “bastante estável”, disse o director do CHCSJ, e já está a fazer reabilitação. A mulher de 44 anos, cujos ferimentos são ligeiros, continua internada, explicou Kuok Cheong U, por não apresentar um estado emocional favorável. A mulher de 50 anos, que sofreu queimaduras de segundo grau na cara, pescoço e braços, continua internada nos cuidados intensivos e a principal preocupação dos médicos neste momento prende-se com possíveis complicações no sistema respiratório. C.V.N.

