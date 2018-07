Biblioteca Central: Marreiros diz que fragilidades do concurso foram ultrapassadas

Os projectos de Carlos Marreiros, Maria José de Freitas e Carlotta Bruni para o concurso público da Biblioteca Central estão entre os nove ontem recebidos pelo Instituto Cultural. Ao PONTO FINAL, Marreiros afirmou que as fragilidades do último concurso foram ultrapassadas. As propostas vão ser abertas hoje, dia em que deverão ser conhecidos os nomes dos restantes arquitectos e os valores dos projectos.

Catarina Vila Nova

O Instituto Cultural (IC) recebeu ontem, o último dia do prazo, nove propostas para o concurso público da nova Biblioteca Central, que há-de nascer no Edifício do Antigo Tribunal. Ao PONTO FINAL, os arquitectos Carlos Marreiros, Maria José de Freitas e Carlotta Bruni confirmaram que apresentaram ontem um projecto, confirmando a intenção avançada a este jornal em Março último, aquando do lançamento do concurso público. Os nomes dos restantes arquitectos e o valor dos seus projectos deverão ser divulgado hoje pelo IC, dia em que o júri vai abrir as propostas e decidir quais são admitidas a concurso. A este jornal, Carlos Marreiros afirmou que as fragilidades do caderno de encargos do último concurso público para a Biblioteca Central, lançado em 2008, foram ultrapassadas.

“O anterior tinha fragilidades e, depois, não foi só o caderno de encargos, foi o próprio concurso e a classificação dos concorrentes”, recordou o arquitecto. Também Maria José de Freitas disse ao PONTO FINAL, em Março, não ter participado no último concurso por se ter apercebido que este “continha algumas incongruências” como o caderno de encargos “não ser consistente”. Na mesma altura, Carlotta Bruni disse que a sua participação estaria dependente das condições “porque da última vez que este concurso foi lançado as condições eram bastante duvidosas”. O primeiro concurso público da Biblioteca Central, lançado em 2008, foi alvo de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção que acabou por ditar a sua suspensão e a inutilização dos projectos até então apresentados.

Carlos Marreiros afirmou ontem que a Biblioteca Central “de certeza que será um bom atractivo, quer para locais, quer para visitantes, e também uma aposta clara na educação e cultura”. “Macau já precisava há muito tempo de uma Biblioteca Central em condições”, declarou o arquitecto. Também Maria José de Freitas disse a este jornal, em Março, estar “entusiasmada com a ideia” por considerar que “faz falta a Macau uma biblioteca emblemática”. Para a arquitecta, o concurso de ideias surgiu como um factor aliciante. “Para nós, arquitectos, é sempre melhor que seja um concurso de ideias porque valoriza mais a parte da proposta e do conceito”, disse, na altura, Maria José de Freitas.

As informações do concurso público publicadas em Março no Boletim Oficial atribuíam um peso de 40% ao conceito do projecto preliminar, 30% para o preço da proposta, 25% para a estrutura organizacional do concorrente e a composição, currículos e experiência da equipa técnica e 5% para o plano de trabalhos. No processo do concurso, a que o PONTO FINAL teve acesso em Março, o IC projectou para a Biblioteca Central várias áreas destinadas às crianças, jovens, idosos, uma sala de estudo aberta 24 horas, um terraço com jardim, uma livraria, uma loja de artigos culturais e criativos, uma cafetaria e uma sala de enfermagem.

Nas propostas apresentadas, o Edifício do Antigo Tribunal deveria ser “integralmente preservado”, assim como o seu “estilo arquitectónico único e todos os elementos subjacentes de valor cultural, incluindo, entre outros, a estrutura, a fachada, a escadaria principal, a cobertura e o pavimento”, segundo o processo do concurso. O IC previa também que o espaço pudesse receber uma colecção de até um milhão de títulos, cem espécies de jornais, mil espécies de publicações periódicas e até 160 mil peças de material multimédia.