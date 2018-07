Três sessões sobre a “Lei de Bases da Protecção Civil” a partir de 17 de Julho

Já foram realizadas quatro sessões de consulta de grupo, com 380 participantes, relativa à “Lei de Bases da Protecção Civil”, que se encontra em consulta pública desde o passado dia 28 de Junho. De acordo com a agenda dos trabalhos de consulta, irão realizar-se três sessões de consulta destinadas ao público nos dias 17 e 19 de Julho, pelas 20 horas, e dia 21, pelas 15 horas. Os debates vão ter lugar no auditório, situado na cave, do Edifício da Administração Pública, na Rua do Campo, nº 162.

Entre 2 e 6 de Julho foram ouvidos elementos da estrutura da protecção civil, dos serviços e entidades públicas, das associações civis, das organizações de voluntariado, do sector da saúde, das associações de educação e escolas, bem como dos sectores da gestão de condomínio, da construção civil, dos transportes, do turismo, da hotelaria e do jogo.

Um comunicado do Serviços de Polícia Unitários (SPU) indica que os participantes apresentaram opiniões sobre “os deveres e responsabilidades no caso do não cumprimento da lei, a introdução do regime de voluntariado e respectivo seguro, os critérios para a execução das medidas excepcionais, bem como a introdução do crime de falso alarme social, os critérios para definição da graduação dos incidentes e a responsabilidade cívica dos órgãos de comunicação social na difusão de informações de protecção civil”.

Acrescenta o comunicado dos SPU que, no decurso da 4ª sessão de consulta, as autoridades contaram com a colaboração da Associação dos Surdos de Macau, disponibilizando, pela primeira vez, interpretação simultânea em língua gestual para os participantes. Os representantes das várias associações civis, entre as quais da Associação dos Surdos de Macau e da Associação dos Familiares Encarregados dos Deficientes Mentais de Macau, apresentaram as suas opiniões ou sugestões sobre os aspectos que lhes mereceram mais atenção. C.A.