Tailândia: Operações resgataram já quatro crianças

O líder das operações de resgate do grupo preso numa gruta na Tailândia confirmou que quatro das 12 crianças foram resgatadas, afirmando que a próxima etapa da operação irá arrancar no dia de hoje.

As equipas de resgate já conseguiram retirar quatro dos 12 jovens que, na companhia de um professor, estavam encurralados no interior de uma caverna, na Tailândia.

O responsável e governador da região de Chiang Rai (onde fica localizada a gruta), Narongsak Osottanakorn, adiantou a informação numa conferência de imprensa realizada no hospital para onde foram transportados os menores salvos até ao momento. Segundo o governador, as equipas de resgate precisam de pelo menos dez horas para preparar a próxima etapa da operação, que deverá arrancar durante o dia de hoje. “Está a ser mais bem-sucedido do que eu esperava. Todas as pessoas estão felizes”, declarou o governador, citado pelos ‘media’ internacionais.

Cinquenta mergulhadores estrangeiros e 40 mergulhadores tailandeses estão neste momento envolvidos na operação de resgate. Cada criança está a ser escoltada por dois mergulhadores. No interior da gruta, na localização original, ainda permanecem oito menores e o treinador de futebol das crianças.

A operação de retirada dos 12 jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, arrancou durante o dia de ontem.

Os rapazes e o seu treinador, recorde-se, foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no passado dia 23 de Junho. No entanto, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, já que a única maneira de chegar até ao local era mergulhando através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

Operação de retirada está repleta de armadilhas

A retirada das crianças e do treinador está repleta de armadilhas, incluindo uma passagem muito estreita, que é a obsessão dos mergulhadores. Na zona muito estreita, denominada “intersecção T”, os jovens terão de se esgueirar.

“A passagem, muito estreita, sobe e desce” e exige contorção, explicou Narongsak Osottanakorn, um dos responsáveis da equipa de salvamento local.

Esta zona está a 1,7 quilómetros de distância do local onde o grupo foi encontrado. Uma vez ultrapassada essa parte, o grupo estará a menos de um quilómetro da terceira câmara, onde os socorristas instalaram a base.

A partir desta terceira câmara o grupo ainda terá de percorrer cerca de dois de quilómetros, mas o perigo estará ultrapassado. No total, o grupo terá de percorrer mais de quatro quilómetros, incluindo porções inundadas e estreitas.

O nível exacto da água é a grande incógnita. Os socorristas adiaram ao máximo o momento da retirada, o tempo de retirar água, para ter um mínimo de porções submarinas para percorrer a mergulhar.

Até agora, eram necessárias 11 horas a um mergulhador para ir e vir ao local onde o grupo está, seis horas para ir e cinco horas para regressar graças à corrente.

Mergulhar na água turva é “como café com leite”, segundo a expressão de um mergulhador, o que representa um dos grandes desafios. Para ajudar, os mergulhadores instalaram uma corda ao longo do percurso para se poderem guiar.

A maioria das crianças não sabe nadar e nenhum deles fez mergulho, referiram os responsáveis. Os médicos que assistiram as crianças e o adulto há dias consideraram-nos, no entanto, aptos para tentar a saída.

Além da forma física, a preparação psicológica das crianças e do adulto é considerada crucial. “Eles estão informados sobre a operação e estão prontos para ser retirados e enfrentar todos os desafios”, assegurou Narongsak Osottanakorn.

Mas voltar a mergulhar na água turva que os forçou a fugir para mais e mais fundo da gruta, até os isolar num rochedo, não vai ser fácil. E as crianças são mais propensas ao pânico, mesmo que até agora o grupo tenha parecido resistente mentalmente.

“Uma única situação de pânico individual, em caso de problema com o sistema de respiração de mergulho ou outra qualquer que seja, e isso terá um enorme impacto sobre todos os outros, adverte Andrew Watson, especialista em socorrismo britânico, citado pela AFP.

Segundo o relato de um jornalista australiano, citado pela estação pública britânica BBC, os rapazes resgatados saíram da caverna “em macas”. As crianças seriam depois transportadas por ambulâncias e posteriormente por helicóptero até à unidade hospitalar em Chiang Rai.

As reacções internacionais aos acontecimentos na Tailândia também surgiram através das redes sociais, como foi o caso do Presidente norte-americano, Donald Trump. “Os Estados Unidos estão a trabalhar em estreita colaboração com o Governo da Tailândia para ajudar a retirar todas as crianças da gruta e em segurança. Pessoas muito corajosas e talentosas”, escreveu o chefe de Estado norte-americano na rede social Twitter.

Também nas redes sociais têm surgido várias homenagens ao antigo fuzileiro tailandês que morreu na sexta-feira no decorrer das operações de resgate. O mergulhador experiente morreu após ter ido entregar uma reserva de oxigénio ao grupo de jovens.

