Mais quatro eleitos “transmissores do património cultural Intangível” a nível nacional

O Ministro da Cultura e Turismo da República Popular da China, Luo Shugang entregou os certificados, na sexta-feira, a quatro cidadãos de Macau “inscritos como transmissores representativos na lista do 5ºlote de Itens Representativos do Património Cultural Intangível a Nível Nacional”, em reconhecimento pelo seu trabalho na conservação e transmissão do património intangível de Macau a nível nacional, indica um comunicado do Governo. Neste grupo incluem-se Au Kuan Cheung, transmissor representativo das Naamyam Cantonenses; Chan Kin Chun, transmissor representativo de “Crenças e Costumes: A-Ma” e Chiang Kun Kuong e Ip Tat, transmissores representativos das “Crenças e Costumes: Na Tcha”.

Com estes quatro transmissores agora escolhidos, Macau passa a reunir sete pessoas como transmissores representativos inscritos nos Itens Representativos do Património Cultural Intangível a Nível Nacional, incluindo o falecido Ng Wing-Mui, a transmissora representativa das Naamyam Cantonenses, Tsang Tak Hang, o transmissor representativo da escultura de ídolos sagrados de Macau, Ng Peng Chi, e o transmissor representativo da música ritual taoista de Macau.

Os transmissores inscritos nos “Itens Representativos do Património Cultural Intangível a Nível Nacional são importantes conhecedores e transmissores do património cultural intangível, possuindo um bom conhecimento do património cultural intangível, com competências demonstradas, que os qualificam como representantes do legado do património cultural intangível”, indica o comunicado. C.A.