Lionel Leong declara “tolerância zero” para irregularidades em pedidos de fixação de residência

O secretário para a Economia e Finanças anunciou o início de averiguações ao processo de apreciação dos pedidos de fixação de residência, na sequência do relatório do CCAC que aponta para irregularidades na avaliação feita pelo IPIM. Num encontro, sexta-feira, com a FAOM, Lionel Leong defendeu que Macau precisa de um regime que permita importar talentos “de forma oportuna e na quantidade apropriada”, destacando que “são indispensáveis, tanto talentos locais como quadros qualificados e especializados do exterior” para o desenvolvimento da Grande Baía.

Cláudia Aranda

Lionel Leong afirmou na sexta-feira estar “muito atento” ao Relatório de Investigação sobre a apreciação, pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), dos pedidos de “imigração por investimentos relevantes” e de “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”, divulgado na semana passada pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).

Num encontro mantido com representantes da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), o secretário para a Economia e Finanças revelou que será iniciado um processo de averiguações, ao abrigo das disposições relevantes previstas no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública, atendendo à necessidade de apurar a existência ou não de faltas e irregularidades, declarando “tolerância zero caso sejam detectadas quaisquer irregularidades”. O mesmo governante admitiu ter dado instruções ao IPIM para proceder a uma reapreciação dos pedidos ainda existentes nesse organismo, efectuando uma verificação com maior rigor, indica um comunicado do gabinete do secretário para a Economia e Finanças.

Lionel Leong, acompanhado por dirigentes do IPIM e da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), reuniu-se na sexta-feira com o presidente, Chan Kam Meng, e a vice-presidente, Ho Sut Heng, da FAOM, para uma troca de ideias sobre a elevação da técnica profissional dos trabalhadores e o aperfeiçoamento do mecanismo de apreciação e fiscalização dos pedidos de imigração e fixação de residência.

O relatório, resultado das investigações que arrancaram em 2015, indica que o IPIM aprovou pedidos de residência a trabalhadores estrangeiros que não possuíam a formação que declararam ou que apresentaram contratos falsos no processo de candidatura. No caso da “imigração por investimentos relevantes”, os “problemas” estão relacionados com valores de investimento muito baixos ou com o facto de ser dado demasiado ênfase aos investimentos em imóveis.

FAOM e Governo querem plano para a introdução de talentos

Chan Kam Meng afirmou que a FAOM “não se opõe à importação de talentos, apoiando, pelo contrário, uma importação de forma acertada, com o objectivo de promover a diversificação adequada da economia de Macau”. A FAOM defende cinco pontos sobre o aperfeiçoamento de regimes: elaborar instruções para criar um plano de introdução de talentos; estabelecer um sistema de pontuação para introdução de quadros qualificados e tornarem-se mais transparentes os procedimentos desta introdução; aperfeiçoar as funções da Comissão de Desenvolvimento de Talentos; rever a lei da contratação de trabalhadores não residentes, “garantindo efectivamente a contratação prioritária dos trabalhadores locais e criando mais oportunidades de ascensão profissional”.

Lionel Leong sublinhou que, com o lançamento, em breve, das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, “são indispensáveis tanto talentos locais como quadros qualificados e especializados do exterior”. O governante destacou que Macau precisa de um regime que permita importar, “de forma acertada, adequada, oportuna e na quantidade apropriada”, os talentos. Lionel Leong adiantou ainda que o “IPIM já começou a adoptar medidas de aperfeiçoamento a curto, médio e longo prazo, reforçando esforços, mediante um conjunto de meios, como pontuação, revisão e investigação ‘in loco’, entre outros, para apreciar rigorosamente os pedidos, elevar a transparência e melhorar os regimes respeitantes”.