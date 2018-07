‘Leão’ ultrapassa Ka I e segue em frente na taça

O Sporting de Macau venceu o Ka I, por 3-2, e qualificou-se para a próxima fase da Taça de Macau. Benfica e Chao Pak Kei venceram os respectivos jogos e vão defrontar-se nas meias-finais, enquanto que os ‘leões’ vão medir forças com o Ching Fung, que derrotou ontem o Monte Carlo.

Pedro André Santos

Já são conhecidas as quatro equipas que vão medir forças nas meias-finais da Taça de Macau. O campeão Benfica de Macau não sentiu dificuldades para ultrapassar o Lai Chi, vencendo por 7-0, e vai defrontar nas ‘meias’ o Chao Pak Kei, que derrotou o Hang Sai, por 3-0. Na outra meia-final estarão Sporting de Macau e Ching Fung, tendo este último derrotado ontem à noite o Monte Carlo, por 1-0.

O jogo grande dos quartos-de-final foi disputado no sábado entre o Sporting de Macau e o Ka I, terceiro e quinto classificados, respectivamente, da edição deste ano da Liga de Elite.

Os ‘leões’, agora comandados por Pedro Lopes, entraram melhor na partida e chegaram a estar a vencer por 2-0, com um bis de Prince Aggreh, aos 33 e 40, mas William Gomes reduziu e relançou a partida em cima do minuto 45.

O Ka I conseguiu chegar à igualdade aos 53 minutos por intermédio de Baiano, mas o Sporting voltaria para a frente do marcador com um golo do veterano ponta-de-lança Jean Peres, aos 68, estabelecendo o resultado em 3-2 que se manteve até ao final.

“Entrámos bem, a defesa estava sólida, mas nos últimos momentos da primeira parte estivemos um pouco pior. Na segunda parte o jogo esteve demasiado violento, perdemos também um bocado a cabeça e deixámos que eles marcassem. Depois, com o espírito de grupo e vontade de ganhar, voltámos a marcar, e até ao final quase não houve mais futebol”, disse o capitão leonino Pedro Pires em declarações ao PONTO FINAL.

Relativamente à estreia de Pedro Lopes como técnico principal do Sporting de Macau, Pedro Pires referiu que em termos de jogo “não houve muitas diferenças”, recordando que “o próprio treinador disse que é para continuar o trabalho que já foi feito”.

Do lado do Ka I, William Gomes lamentou a derrota, considerando que as duas equipas estão muito próximas em termos de qualidade. “Nós perdemos com o Sporting não pela questão técnica, tiveram mais vontade do que a gente e ganharam o jogo em detalhes. Os nossos jogadores não estiveram tão determinados este ano e isso reflectiu-se dentro do campo”, começou por dizer o goleador brasileiro ao PONTO FINAL.

Fazendo uma análise ao adversário, William Gomes destaca o poderio ofensivo dos ‘leões’, embora na defesa seja uma equipa que “deixa muito espaço”. “Infelizmente tomámos um terceiro golo depois de termos empatado e feito o mais difícil, mas tudo por falta de concentração”, lamentou.

Apesar de o Ka I ter terminado no quinto lugar no campeonato, William Gomes foi o melhor marcador da prova, com 41 golos. Questionado pelo PONTO FINAL sobre o futuro, o goleador brasileiro adiantou que deverá permanecer na equipa para a ‘bolinha’, embora a questão seja diferente em relação ao próximo campeonato. “Se for para montar uma equipa competitiva e organizada eu gostaria de ficar, mas se for mais um ano como esse ou o ano passado eu não ficaria, e procuraria outra equipa para jogar que tivesse ambições”, concluiu.