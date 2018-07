Jorge Rangel: “evitei usar o epíteto ‘herói’”

Três perguntas a um dos macaenses mais interventivos na realidade local. Jorge Rangel, que também foi militar como Nicolau de Mesquita, interessa-se pela história de Macau.

Compreende que assinalar os 200 anos de Vicente Nicolau de Mesquita possa ser considerado incómodo hoje em Macau?

Já uma vez abri uma conferência na Universidade de Macau com estas duas perguntas: “Afinal, quem tem medo da História? Ou, por outras palavras, medo da História porquê?”. Assinalar os 200 anos do coronel Vicente Nicolau de Mesquita em Macau pode ser considerado politicamente incómodo? Talvez, por certos organismos e entidades permanentemente condicionados pelos ditames e espartilhos do “politicamente correcto” e por aqueles que tiveram e continuam a ter medo da História e das próprias palavras “história” ou “histórico”. Já vimos demasiado disto em Macau.

Para si, Vicente Nicolau de Mesquita é um herói? Porquê?

Vicente Nicolau de Mesquita, então jovem tenente, foi glorificado no seu tempo pela tomada do forte de Passaleão, alguns dias após o brutal assassinato do governador João Maria Ferreira do Amaral, em Agosto de 1849. Esse acto foi considerado de elevada coragem e marcante heroísmo, o que voltou a ser publicamente exaltado em 1940, ano do duplo centenário (da fundação e da restauração da independência de Portugal), quando foram levantadas duas estátuas de homenagem a essas duas figuras. Ferreira do Amaral fez uma brilhante carreira na Armada Portuguesa e foi também reconhecido, ainda jovem guarda-marinha, pelos seus feitos heróicos em combate no Brasil, onde viu amputado um braço. De algum modo, o jovem tenente Mesquita quis emular o exemplo desse distinto oficial e seu governador, por muitos justamente referido como herói (dos Anais da Marinha, ao Dicionário de Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues e às páginas de História do Monsenhor Manuel Teixeira). Para Manuel Teixeira, o maior herói macaense foi Inácio Sarmento de Carvalho, pelos altos serviços prestados a Portugal.

É justo dizer que é um dos maiores heróis macaenses da história?

Já fiz várias referências ao coronel Mesquita e à sua memória, nas minhas crónicas reunidas em 14 volumes, dos quais já 11 publicados, mas evitei usar o epíteto “herói”. Fui militar, comandei uma companhia de infantaria na Guerra do Ultramar (na Guiné), lidei com jovens soldados e com muitos militares de carreira, fui membro do Governo e pude saber o significado e a razão de ser das condecorações que o poder político entende dever atribuir (por isso, tendo bastantes, nunca ostentei nenhuma), assisti a mudanças de regimes políticos e testemunhei coerências e tergiversações, fui e sou professor, o que me obrigou a observar, analisar e estudar muito para poder comunicar com verdade e objectividade, e escrevo sobre a memória e o legado. Evito, por isso, usar conceitos que podem facilmente transfigurar no decurso do tempo, ao sabor da vontade e das conveniências de homens que passam. Quando determinados regimes políticos mudaram, houve bandidos que passaram subitamente a “heróis” e “heróis” consagrados que foram apeados dos seus pedestais. E nos tempos que correm, para muitos jovens, heróis são apenas aqueles que a Marvel inventou para combaterem num mundo de fantasia as forças terríveis do mal… O coronel Mesquita é uma figura da história de Macau. Tem aí o seu lugar. A sua vida e os seus feitos devem ser entendidos no enquadramento político e histórico do tempo em que viveu. Pouco depois daquele acto surpreendente atrás referido, foi promovido de 2º a 1º tenente e recebeu da comunidade portuguesa de Hong Kong uma espada, em sinal de reconhecimento do seu heroísmo e patriotismo, como constou dos discursos então proferidos. Em Março de 1880, num acto vivamente condenado no seio da comunidade, matou a mulher e uma filha e suicidou-se. Foi reabilitado em Junho de 1910 pelo bispo D. João de Azevedo e Castro. Há ainda uma longa avenida em Macau com o seu nome. Um busto seu permanece bem visível logo à entrada do cemitério de S. Miguel. E a sua estátua, reabilitada por iniciativa da Associação de Comandos, pode ser vista em Portugal. J.P.M.