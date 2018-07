Duzentos anos de Nicolau de Mesquita: Sem ele, Macau teria acabado em 1849?

O último herói romântico de Macau nasceu há 200 anos. Romântico e trágico. O que teria acontecido se não tem vencido a Batalha do Passaleão? Invocar a sua memória é hoje “uma questão pacífica legada pela história”, diz o historiador António Aresta.

João Paulo Meneses

Vinte e dois de Agosto de 1849 – o Governador Ferreira do Amaral é assassinado. Mas Macau não tem tempo para digerir o choque: perto das Portas do Cerco, junto do Forte do Passaleão, “reuniu-se um pequeno exército chinês, com mais de 2000 homens, com o objectivo de invadir e conquistar Macau e cuja artilharia começou a fazer fogo sobre o Território”, segundo o historiador António Aresta. A situação era dramática, o Conselho de Governo estava tolhido de indecisão e a angústia tomava conta de uma cidade que se sentia indefesa. Aparece Vicente Nicolau de Mesquita, então subtenente de artilharia, a oferecer-se “como voluntário para, com um grupo escolhido por ele, assaltar o Forte do Passaleão”, no dia 25 de Agosto.

Vicente Nicolau de Mesquita, de quem hoje se assinalam 200 anos do nascimento, é “o último herói romântico de Macau, que emergiu após o assassinato do governador Ferreira do Amaral e a conquista e destruição do forte chinês do Passaleão. A governabilidade de Macau mudou muito após este episódio, ficou mais portuguesa mas também mais partilhada e mais previsível na sua estratégia de sobrevivência”, diz Aresta ao PONTO FINAL.

A figura do “último herói romântico de Macau” é criada “porventura intencionalmente” por Carlos Montalto de Jesus, no seu “Macao Historic” (1902), recorrendo a uma descrição “verdadeiramente épica”: “À frente de dezasseis homens com um morteiro – presente de um comandante naval francês a Amaral – Mesquita correu para o campo de acção e entregou ao capitão Sampaio uma ordem do Conselho para avançar com as forças até aos arrozais; aí, ele mesmo carregou e assestou o morteiro. A carga, rebentando onde havia mais gente, dentro do forte, criou um pânico evidente. Foi o único tiro eficazmente disparado. No coice, uma roda partiu-se, incapacitando o morteiro. Mesquita pediu, então, formalmente, ao oficial em comando, permissão para assaltar o forte, apresentando a autorização do Conselho para esse efeito; em seguida, dirigindo-se às tropas, pediu aos que o queriam seguir que dessem um passo em frente. Vinte bravos o fizeram e, com os dezasseis escolhidos que tinham trazido o morteiro, seguiram em fila indiana pelos estreitos caminhos que bordejavam os arrozais para além dos quais, no cume de um escarpado cabeço, o Forte do Passaleão lançava para o ar fumo e estrondos. Quando se aproximavam eram tais o canhoneio e a fuzilaria que o capitão Sampaio chegou a ordenar a retirada. Ao ouvir o toque de corneta para esse fim, Mesquita, sedento de sucesso, ordenou ao seu corneteiro que tocasse para avançar; e enquanto isto ocorria, um tiro, passando a assobiar, fendeu a corneta em dois pedaços. Incitados pelos gritos de Mesquita, lançaram-se então para a frente os galantes trinta e seis, com um entusiasmo digno dos mais orgulhosos dias do heroísmo luso. (…) Quando escalavam o cabeço escarpado, disparando, o inimigo foi tomado de pânico e abandonou o forte, assim como as elevações vizinhas. Quase exaustos sob o sol escaldante, Mesquita e os seus seguidores saltaram para o forte mesmo a tempo de matar um soldado que estava prestes a deitar fogo ao paiol por meio de uma pederneira. Os canhões – de vinte e nove quilos – foram então encravados. Um dos heróis, que trazia uma bandeira portuguesa dobrada junto ao peito, desdobrou-a e, por entre frenéticos vivas, desfraldou-a por cima das ameias do Passaleão, conquistado à custa de apenas um soldado gravemente ferido. (…) Do paiol, Mesquita fez um rastilho de pólvora até ao local onde o grupo estava reunido e aí acendeu-o. Com um estrondo medonho o paiol voou pelos ares e a muralha adjacente cedeu, desmantelando vários canhões”.

Aresta (num texto publicado no JTM em 2011) considera que ao insuflar “uma energética motivacional mais aguerrida e viril a uma história de Macau que dela parecia necessitada” e “com uma poderosa e sedutora escrita de ideias, similar em alguns aspectos com a de Oliveira Martins, Carlos Montalto de Jesus descreve as façanhas de Vicente Nicolau de Mesquita salientando a valentia, a temeridade e a coragem de que deu provas, numa época em que a soberania portuguesa esteve em risco de ser apagada da geopolítica local e regional. Sem a sua acção, Macau tinha, provavelmente, acabado em 1849”. Ainda assim, “a emoção eufórica da narrativa não belisca o arrojo e a valentia patenteados por Vicente Nicolau de Mesquita e pelos seus homens”.

Vida acaba em tragédia

Vicente Nicolau de Mesquita nasceu em Macau a 9 de Julho de 1818, filho de uma antiga família mestiça luso-descendente (ou macaense), que se fixou em Macau na primeira metade do século XVIII. Em 1835, ingressou voluntariamente no Batalhão do “Príncipe Regente”.

Aresta atribui preponderância a Montalto de Jesus, mas diversos factos mostram como, de imediato, a Batalha do Passaleão passou a ser um momento fundamental da história de Macau – As Portas do Cerco, inauguradas em 1871, referem duas datas: o assassinato de Ferreira do Amaral (22 de Agosto de 1849) e a que é dedicada a Vicente Nicolau de Mesquita e à Batalha (25 de Agosto de 1849).

Logo em 1950 foi promovido por mérito a Primeiro-Tenente e a Tenente-Coronel em 1867. Reforma-se em 1873, já Coronel. Desempenhou vários cargos em Macau e recebeu diversas condecorações.

A 27 de Março de 1880 “a tragédia pessoal também manchou a vida do Coronel Mesquita, com o assassinato da mulher e da filha, seguida do seu suicídio”, recorda Aresta ao PONTO FINAL. Nunca se soube o que terá estado na origem de tal acto, que o levou a ser rejeitado pela sociedade. O historiador transcreve um documento oficial, em que se pode ler que, atendendo “aos nefandos crimes que aquele oficial acabava de praticar”, não se prestarão honras militares “ao assassino de sua mulher e de seus filhos [em rigor, dois outros filhos ficaram feridos]”, sequer terá o direito a uma sepultura cristã.

(A honra de Vicente Nicolau de Mesquita foi reabilitada em 1910 , o que permitiu, entre outras homenagens, inaugurar a Avenida do Coronel Mesquita e mandar erguer uma estátua em bronze, com a seguinte inscrição: “Homenagem da Colónia ao Herói Macaense Coronel Vicente Nicolau de Mesquita. 25 de Agosto de 1849. Monumento erigido por subscrição pública e auxílio do Governo da Colónia. Foi inaugurado por ocasião das festas comemorativas do duplo centenário da Fundação e Restauração de Portugal. 24 de Junho de 1940. Oferta do Leal Senado” – ver texto nestas páginas sobre a estátua).

Duzentos anos depois

Assinalar os 200 anos desta figura histórica será incómodo no Macau actual? “Não, de modo algum”, diz António Aresta. “O pico de incomodidade verificou-se nos anos sessenta, mercê de um abcesso ideológico, entretanto curado. A estátua foi removida para Lisboa, mas o seu nome está na toponímia. E na Porta do Cerco, continuam lá assinaladas as datas cruciais. Hoje é uma questão pacífica legada pela história e que a psicologia e a literatura observam com muito interesse”, conclui o historiador ao PONTO FINAL.

Também a este jornal o macaense e antigo militar Jorge Rangel admite que essa incomodidade surja “talvez, por certos organismos e entidades permanentemente condicionados pelos ditames e espartilhos do ‘politicamente correcto’ e por aqueles que tiveram e continuam a ter medo da História e das próprias palavras ‘história’ ou ‘histórico’. Já vimos demasiado disto em Macau” (ver entrevista nestas páginas).

A estátua

A 24 de Junho de 1940 é inaugurada uma estátua em bronze, da autoria do escultor Maximiliano Alves, com a seguinte inscrição: “Homenagem da Colónia ao Herói Macaense Coronel Vicente Nicolau de Mesquita. 25 de Agosto de 1849. Monumento erigido por subscrição pública e auxílio do Governo da Colónia. Foi inaugurado por ocasião das festas comemorativas do duplo centenário da Fundação e Restauração de Portugal. 24 de Junho de 1940. Oferta do Leal Senado”.

Vandalizada durante os acontecimentos do 1.2.3, em 1966, acabou por ser retirada e enviada para Portugal. Mais de 50 anos depois da remoção (Fevereiro de 2017), a estátua foi exposta publicamente, em Portugal, mais concretamente em Oeiras, na Bataria da Lage, por iniciativa da Associação de Comandos.

(No Cemitério de São Miguel ainda existe o seu busto em mármore, em cuja base se pode ler: “Vicente Nicolau de Mesquita, heróico defensor de Macau em 25 de Agosto de 1849”; “Erecto por subscrição pública com o concurso da primeira subscrição promovida pela Comunidade Portuguesa de Hong Kong em 1884”; “Tomou Passaleão em 25-8-1849. Faleceu em 20-3-1880. Foi transladado em 28-8-1910. Teve nesse dia honras militares e eclesiásticas”). J.P.M.

A nota que não existiu

Em 1950, foi preciso mandar fazer novas notas de 100 patacas, porque as existentes estavam a ser alvo de falsificações. De acordo com a escolha do BNU, na nova nota constaria a efígie antiga do governador Ferreira do Amaral, mas a verdade é que o bilhete nunca viu a luz do dia: era necessária a aprovação do Ministério das Colónias, que a 2 de julho de 1951 mandou dizer que não era aconselhável utilizar a imagem de Ferreira do Amaral «por evocar graves incidentes ocorridos há um século», temendo os responsáveis em Lisboa que a nota não fosse bem recebida pela população.

A fabricação da nota foi portanto suspensa e o BNU avançou para o ‘plano B’ que já estava previsto: a efígie de Vicente Nicolau Mesquita. Acontece que se o Ministério das Colónias rejeitou a primeira opção também rejeitaria a segunda, o que levou o banco a perguntar ao Ministério qual a efígie que pretenderiam aplicar. Resposta: o magistrado Brum da Silveira. (informações retiradas de um relatório de Nuno Fernandes Carvalho, do Gabinete do Património Histórico da Caixa Geral de Depósitos; imagens: Macau Antigo). J.P.M.