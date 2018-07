Conselho de Consumidores recebe 2695 casos no primeiro semestre

Na primeira metade de 2018 foi dirigido ao Conselho de Consumidores (CC) um total de 2695 casos, incluindo 958 queixas, 1733 pedidos de informação e quatro sugestões. As primeiras cinco áreas no ranking são os sectores de “Ourivesarias e Bijutarias” (100 casos), “Imóveis” (88), “Transportes Públicos” (85), “Entretenimentos” (67) e “Serviços de Restauração” (63), perfazendo, no total, cerca de 42% da totalidade das queixas apresentadas ao CC, indica um comunicado deste organismo.

Na área de “Ourivesarias e Bijutarias”, cerca de 80% das queixas relacionaram-se com a venda de artigos de ouro, nomeadamente com o preço e a qualidade dos produtos. Quase 70 casos foram apresentados por turistas e foram resolvidos através de vários meios, como o reembolso, após a mediação do CC. O número de queixas na área dos “Imóveis” aumentou significativamente face ao período homólogo de 2017, sendo que mais de metade dos casos está ligado à aquisição da habitação em Macau e no interior da China.

Relativamente aos “Transportes Públicos”, 72 queixas incidiram nos serviços de táxi, nomeadamente o não uso de taxímetro, os desvios desnecessários e a má atitude dos taxistas. Cerca de 70% dessas reclamações envolveram turistas e foram encaminhadas pelo CC às autoridades competentes para efeitos de tratamento. No que diz respeito ao “Entretenimento”, a “insatisfação sobre o serviço estendido de um evento originou a maioria das queixas (cerca de 86% das queixas)”. O comunicado do CC não revela mais detalhes sobre o caso.

Nos primeiros seis meses deste ano, foram já registadas 63 queixas associadas aos serviços de restauração, aproximando-se de 75% da totalidade das queixas recebidas em 2017. O preço foi o motivo principal das queixas. Foram notados, também, casos de cobrança de taxa adicional nos feriados, sendo que esses já foram encaminhados às entidades competentes para investigação.