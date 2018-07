Três feridos da explosão no Edifício Pak Lei continuam hospitalizados para observação

Um dos seis feridos do acidente de terça-feira à noite na Areia Preta já teve alta hospitalar, enquanto que três vítimas ainda se encontram internadas para observação. Wong Sio Chak disse que as autoridades ainda não terminaram as investigações uma vez que parte dos feridos ainda se encontra hospitalizada, impedindo assim a recolha dos seus depoimentos.

Catarina Vila Nova

Três dos seis feridos da explosão no Edifício Pak Lei, na Avenida do Hipódromo, ainda se encontram internados para observação no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ). O quarto ferido, que anteontem ainda se encontrava internado, já teve alta hospitalar. Segundo avançou ontem Alexis Tam, após a reunião do Conselho de Juventude, até ao momento nenhuma família pediu apoio financeiro ao Instituto de Acção Social, assegurando o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura que “os Serviços de Saúde estão a continuar a prestar apoio em termos de cuidado médico para os doentes”. Uma vez que parte dos feridos ainda não pôde prestar o seu depoimento às autoridades por ainda estar hospitalizada, a Polícia Judiciária (PJ) ainda não terminou a investigação.

Segundo informaram os Serviços de Saúde em comunicado, uma pessoa com uma fractura no fémur já foi submetida a cirurgia, apresentando um estado clínico estável, tendo sido transferida para a enfermaria de ortopedia. Uma outra vítima, que sofreu queimaduras, apresenta sinais vitais estáveis, não tendo sofrido agravamento do seu estado clínico, e mantém-se internada na Unidade de Cuidados Intensivos para monitorização e tratamento. O terceiro ferido internado sofreu ferimentos ligeiros e ainda está sob observação neurológica, apresentando um estado clínico considerado estável. A quarta pessoa que, na quarta-feira, ainda se encontrava internada por ter sofrido diversos cortes, já teve alta hospitalar após tratamentos médicos e depois de ter sido observada no internamento.

De acordo com uma nota do Gabinete de Comunicação Social, Wong Sio Chak disse que a PJ já fez “pesquisas no local” do acidente e “encontra-se actualmente a proceder aos trabalhos de investigação noutros aspectos”. No entanto, “como parte dos feridos ainda se encontra a receber tratamento hospitalar, a PJ não conseguiu, por enquanto, recolher os seus depoimentos”, indica o mesmo comunicado, acrescentando que esta é uma tarefa que tem de ser concluída “para depois submeter o relatório de investigação ao Ministério Público”.

Num outro comunicado, a Direcção dos Serviços de Solos e Obras Públicas (DSSOPT) assegurou que, de acordo com a inspecção preliminar ao Edifício Pak Lei, “este acidente não afectou a estrutura do edifício”. Na manhã de quarta-feira, a Comissão de Vistoria da DSSOPT “procedeu à inspecção pormenorizada da loja”, confirmando a segurança da estrutura do edifício, apesar de se terem registado danos e desabamento de paredes divisórias entre o restaurante onde ocorreu a explosão e a vizinhança.

De acordo com as Obras Públicas, a explosão provocou o desabamento das paredes em alvenaria e tijolos situadas entre a parte posterior do restaurante e a entrada do edifício e ainda a queda de tectos falsos. A DSSOPT garante estar a prestar apoio na remoção de objectos e recuperação da entrada danificada, incluindo a reconstrução das paredes, recuperação dos tectos falsos e fornecimento de iluminação temporária.