Pearl Horizon: Polytex promete pagar remanescente das hipotecas dos compradores

O promotor do agora defunto projecto do Pearl Horizon emitiu ontem uma nota onde garante resolver os pagamentos das hipotecas em curso que os compradores devem aos bancos – com o dinheiro que eles pagaram anteriormente.

Stacey Qiao

A Polytex Corporation Ltd. emitiu ontem uma nota prometendo aliviar os compradores do Pearl Horizon com um plano de pagamento de dinheiro das “tremendas pressões e da extremamente difícil crise” ao assumir as suas hipotecas, que serão deduzidas do dinheiro que será posteriormente devolvido.

A nota, publicada no jornal em língua chinesa Ou Mun Iat Pou, descreve a anulação da concessão do terreno do Pearl Horizon como a “força maior” que “causou tremendos prejuízos à Polytex, que não fez nada de errado, e aos compradores que legalmente compraram as propriedades e pagaram os impostos de selo; isto violou seriamente os direitos e os interesses de ambas as partes, e, de alguma forma, afectou os bancos e o público”.

O promotor disse estar atento às dificuldades dos compradores e tem negociado, há vários meses com a sucursal de Macau do Banco da China, onde a maioria dos compradores têm planos de hipoteca, antes de finalmente chegar a um acordo: “A Polytex vai assumir as dívidas hipotecárias dos pagamentos em dinheiro dos compradores do Pearl Horizon, para aliviar a sua pressão económica e evitar que sejam criados riscos pela sua impossibilidade de pagar as hipotecas”. Mas a nota também indica que o montante será deduzido do valor a ser devolvido aos compradores. Por outras palavras, o promotor tenciona pagar o valor remanescente da hipoteca dos compradores com o dinheiro que foi já por eles pago anteriormente. Acordos semelhantes com outros bancos onde os compradores têm contratos hipotecários seguir-se-ão brevemente.

Os dois planos de reembolso enviados aos compradores por mensagem de texto a 15 de Junho foram também reiterados nesta nota: o reembolso em dinheiro completado até um ano com um subsídio adicional de 2% ou um desconto de 15% no pagamento antecipado de outras propriedades da Polytex.

Em relação à nota da Polytex, o Grupo de Preocupação Pearl Horizon, composto por cinco deputados, reuniu-se ontem com o vice-director-geral da sucursal de Macau do Banco da China, Ip Sio Kai, em reconhecimento dos grandes esforços do banco. Os deputados pediram novamente ao promotor para apresentar um calendário mais célere para o reembolso e compensações adequadas.

Instado a comentar pelo PONTO FINAL, Kou Meng Pok, presidente da Associação dos Compradores do Pearl Horizon, reconheceu o esforço da Polytex em ajudar com os pagamentos em dinheiro dos compradores, mas também sublinhou que a Polytex não deve apenas criar “pequenas medidas de remendo” para “um assunto imensamente complexo”. “A Polytex deve negociar com o Governo e empenhar-se por uma oportunidade para nos dar as nossas propriedades”, disse Kou, mencionando que muitos compradores não estão satisfeitos com a proposta de alojamento interno do Executivo. Kou revelou também que um número considerável de compradores estão agora a reconhecer junto de notários os seus contratos de compra e recibos de imposto “em preparação de um processo contra o Governo por má administração”.