Mais de 800 câmaras de videovigilância já em funcionamento em Macau

Mais de 800 câmaras do sistema de videovigilância já se encontram em funcionamento em Macau, depois de ter sido autorizada, no território, a captação de imagens que podem ser usadas como provas em processos penais, foi ontem anunciado.

A garantia é do secretário para a Segurança, Wong Sio Cha, que revelou ainda que iniciaram a instalação no início de Fevereiro de outras 800, correspondentes à quarta fase do processo, segundo um comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

De acordo com o mesmo responsável, prevê-se que a obra fique pronta no primeiro trimestre de 2020. A instalação da 5.ª e 6.ª fases do sistema está a ser planeada na zona dos novos aterros, acrescentou.

Para Wong Sio Cha, o sistema de vigilância “contribui significativamente para a investigação de casos criminais”, servindo-se do exemplo de um caso de roubo numa joalharia, no início do ano, cujo suspeito foi identificado em 24 horas através do recurso à nova tecnologia.

Questionado sobre o desenvolvimento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, Wong Sio Chak garantiu que os “recursos humanos, equipamentos e instalações estão preparados para entrar em funcionamento, assim que se obtenha consenso entre as três partes sobre a abertura da ponte ao público”, lê-se no mesmo comunicado.

A Assembleia Legislativa aprovou, em 2012, o regime jurídico da videovigilância em espaços públicos, que autoriza a captação de imagens que podem ser usadas como prova em processo penal ou nas infracções de trânsito.