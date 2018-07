Ka I tenta contrariar favoritismo leonino na taça

Sporting de Macau e Ka I defrontam-se amanhã naquele que será o jogo grande dos quartos-de-final da Taça de Macau. A competição arrancou ontem com o Monte Carlo e o Hang Sai a qualificarem-se para a próxima fase, eliminando, respectivamente, Polícia e Alfândega.

Pedro André Santos

A primeira ronda da Taça de Macau ditou que Sporting de Macau e Ka I se enfrentassem no arranque da competição, antevendo-se um duelo aceso no acesso às meias-finais da prova. No campeonato foram os ‘leões’ a levar a melhor, vencendo os dois embates, mas tal não deita por terra as aspirações do Ka I para esta partida.

“Quando se fala de taça é um jogo que dá motivação nova, vamos tentar dar o melhor e sair com uma vitória. Espero que a gente possa fazer um bom jogo, que as duas equipas desfrutem e que vença o melhor. Já fizemos dois jogos contra o Sporting, o Ka I teve duas derrotas, agora é jogo de taça, completamente diferente. Vamos dar o melhor para passar, mas sabemos que não vai ser fácil”, disse Josecler ao PONTO FINAL.

O treinador do Ka I lamenta a quantidade de falhas defensivas que a sua equipa teve ao longo do campeonato, apesar de em termos de ataque o resultado ter sido outro. “Não é fácil termos o artilheiro [melhor marcador] do campeonato e uma equipa limitada. A minha defesa tem errado muito, um central experiente faz a diferença. Os meus centrais são ‘amigos’ e precisávamos de um que desse umas sarrafadas de vez em quando para tentar aliviar”, sublinhou.

Questionado sobre as possibilidades de poder conquistar o troféu, Josecler salientou que a prioridade passa por “focar no jogo do Sporting”, mantendo-se esperançado em poder chegar longe na competição. “Se conseguirmos vamos ter mais um desafio e quem sabe chegar até à final”, acrescentou.

Do lado dos ‘leões’, Pedro Lopes lembra que se trata de uma partida “contra uma equipa complicada”, garantindo, porém, que “vamos trabalhar para ganhar o jogo”. Este desafio irá também marcar a estreia oficial de Pedro Lopes como treinador principal do Sporting, após a saída de Nuno Capela. Ao PONTO FINAL, o novo líder do balneário verde-e-branco salienta que a alteração a nível técnico não irá afectar a equipa. “Como já estava na estrutura e já tinha treinado, acho que é mais um jogo. A equipa já está com rotina, vamos manter tudo igual, os processos são os mesmos. A saída do Nuno não vai mexer na dinâmica da equipa, não estou minimamente preocupado”, afirmou.

Do lado adversário estará William Gomes, melhor marcador da Liga de Elite, mas Pedro Lopes referiu que não haverá qualquer marcação especial ao avançado brasileiro. “O William é um belíssimo jogador, toda a gente sabe disso. Conseguiu ser o melhor marcador, tem muito mérito, muitos golos são jogadas deles. Faz golos a todas as equipas, e isso demonstra o valor dele, a única coisa que vamos ter é muita atenção para não ter espaço para fazer o golo”, concluiu.

A partida está agendada para amanhã, às 20h30, no Estádio da Taipa. A Taça de Macau arrancou ontem com dois desafios: o Monte Carlo eliminou a Polícia nas grandes penalidades depois de um nulo ao final dos 90 minutos, enquanto o Hang Sai bateu a Alfândega, por 3-1.

O Benfica entra em campo amanhã, às 18h30, defrontando o Lai Chi.

…..

CAIXA:

Consulado e Casa de Portugal encerram campeonato

As equipas de matriz portuguesa encerram hoje a sua participação no campeonato de futebol da segunda divisão. O Consulado irá entrar em campo às 19h, para defrontar o Hong Lok, seguindo-se o duelo entre a Casa de Portugal e os Artilheiros, às 21h. A equipa orientada por Pelé está em terceiro lugar, com 28 pontos, mas em caso de derrota será ultrapassada precisamente pelo Hong Lok, adversário do Consulado, que tem 26 pontos. Porém, a equipa capitaneada por Vítor Sereno poderá também passar para a quarta posição, em caso de vitória, já que regista neste momento 24 pontos na tabela classificativa.