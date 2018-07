Funcionário escolar suspeito de contrafacção de moeda e passagem de moeda falsa será suspenso

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) anunciou ontem que foi já instaurado um processo disciplinar ao funcionário da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional suspeito dos crimes de contrafacção de moeda e de passagem de moeda falsa, e que este será suspenso das suas funções. Em reacção ao caso, Alexis Tam assegurou que o Governo tem “padrões muito elevados” em relação aos seus funcionários.

Catarina Vila Nova

Um funcionário da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional está a ser investigado pelos crimes de contrafacção de moeda e de passagem de moeda falsa. Segundo informações avançadas pela Polícia Judiciária (PJ) ao PONTO FINAL, o homem de 28 anos foi detido na terça-feira e, no mesmo dia, as autoridades realizaram buscas na sua casa e no local de trabalho, tendo descoberto em ambos várias notas falsas de 500 patacas. A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) já instaurou um processo disciplinar e apresentou ontem a Alexis Tam uma proposta de suspensão do funcionário em causa.

Na segunda-feira, um casino apresentou queixa de uma mulher que, alegadamente, terá tentado utilizar duas notas falsas de 500 patacas naquele local. A investigação da PJ conduziu ao funcionário da escola que, alegadamente, terá utilizado as notas falsas para pagar por serviços sexuais à mulher. O suspeito foi detido no dia seguinte e as autoridades encontraram em sua casa e no seu local de trabalho sete notas falsas de 500 patacas e outras 75 inacabadas. A PJ diz acreditar que o homem terá utilizado equipamentos escolares e outros na sua residência para produzir as notas falsas, e suspeita que a mesma pessoa esteja relacionada com outros quatros casos de notas falsas descobertos entre Setembro e Outubro do ano passado. O caso foi ontem encaminhado para o Ministério Público.

Segundo explicou ontem Chan Ieng Lon, director da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, o funcionário era responsável pela manutenção das instalações informáticas da instituição, onde trabalha desde 2014. Lou Pak Sang, director da DSEJ, disse que o suspeito se terá aproveitado das suas funções para ter acesso a uma impressora a cores da escola, cuja utilização está normalmente sujeita a registo, justificando que tinha que fazer trabalhos de manutenção. “Parece que ele aproveitou quando a biblioteca estava fechada, pediu ao segurança para entrar, declarando que precisava de fazer algum trabalho de manutenção, e aproveitou esse período para cometer o crime”, afirmou o dirigente.

Lou Pak Sang disse que a DSEJ recebeu a notificação da PJ na terça-feira, tendo já sido instaurado um processo disciplinar, cuja sanção máxima é a demissão. Desde quarta-feira que o acesso electrónico do funcionário à escola foi cancelado, assim como lhe foi vedado o acesso aos equipamentos escolares. “Mesmo sendo só um suspeito acho que, na escola, devemos prevenir que algo ainda possa acontecer. Por isso, temos de implementar as medidas preventivas”, afirmou Lou Pak Sang. O dirigente assegurou que, ainda ontem, seria apresentada uma proposta de suspensão do funcionário ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. O PONTO FINAL tentou confirmar junto do gabinete de Alexis Tam se esta proposta tinha chegado mas, até ao final desta edição, tal não foi possível.

Apesar da DSEJ ter conhecimento do caso desde terça-feira, Alexis Tam foi apenas ontem informado do sucedido por Lou Pak Sang. Em declarações aos jornalistas, após a reunião do Conselho de Juventude, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura sublinhou que o Governo tem “padrões muitos elevados” em relação aos seus trabalhadores. “Nós temos padrões muito elevados em relação aos nossos funcionários públicos e todos os funcionários públicos têm de seguir a legislação em vigor e todos têm de ser prudentes”, declarou o governante.

De acordo com o Código Penal, quem praticar contrafacção de moeda com intenção de a pôr em circulação como legítima é punido com pena de prisão entre um a 12 anos, enquanto que quem falsificar ou alterar o valor facial de moeda legítima para valor superior, com intenção de a pôr em circulação, é punido com pena de prisão de um a cinco anos. O crime de passagem de moeda falsa é punido com pena de multa até 90, 120 ou 240 dias, consoante os casos.