Empresas de locação financeira podem ficar isentas do imposto do selo na aquisição de prédios

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) alertaram ontem para a possibilidade de uma empresa de locação financeira poder ficar isenta do pagamento do imposto do selo na aquisição de um prédio inteiro. Tal será possível de acordo com a redacção inicial do Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira.

Catarina Vila Nova

Com a actual proposta de lei do Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira, uma empresa de locação financeira pode ficar isenta do pagamento do imposto de selo na aquisição de uma fracção com vários pisos ou até mesmo de um prédio inteiro. O alerta foi ontem deixado pelos deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) ao Governo, que deixaram sugestões como a implementação de limites de área ou de valor do imóvel abrangidos pela proposta de lei.

“Segundo a redacção [da proposta de lei], se um imóvel de propriedade perfeita não é em propriedade horizontal, então isto é possível. Se for uma fracção de três pisos mas de propriedade perfeita, então três pisos estão isentos [do pagamento do imposto do selo] mas esta isenção é concedida tendo em conta um bem imóvel”, explicou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, em declarações aos jornalistas. De acordo com a redacção inicial da proposta de lei, “a primeira aquisição a título oneroso, por parte de sociedades de locação financeira, do primeiro bem imóvel destinado exclusivamente a escritório e para uso próprio é isenta do pagamento do imposto do selo sobre transmissões de bens”.

Segundo explicou Chan Chak Mo, para efeitos desta proposta de lei, por bem imóvel entende-se “habitação, lojas, escritórios”. No entanto, o Governo propõe que, se a fracção for vendida ou a sua finalidade for alterada no espaço de cinco anos após a sua aquisição pela empresa de locação financeira, a companhia terá que devolver o valor do imposto do selo de que foi isenta. “[Um membro da comissão] perguntou se um edifício inteiro com o mesmo registo predial [for adquirido], então esta sociedade pode aproveitar esta situação para lucrar. Nós já manifestámos as nossas preocupações e o Governo disse que vai estudar isto”, disse o deputado.

Para evitar abusos por parte das empresas de locação financeira, os deputados propuseram que sejam criados limites quanto ao valor ou área do bem imóvel isento do pagamento do imposto do selo. “Não sei se juridicamente isto é possível, se há contradições com outras normas. Isto pode ser visto como um abuso e não atractivo para o estabelecimento dessas empresas em Macau. Podia usar como padrão a área ou talvez o montante”, afirmou Chan Chak Mo.

A 2ª Comissão Permanente encontra-se também a discutir na especialidade e separadamente o Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira. “O que nós queremos é conseguir acelerar os trabalhos e tentar em simultâneo fazer a apreciação das duas propostas. Temos de articular as duas propostas de lei”, disse Chan Chak Mo. Segundo explicou o deputado, com esta isenção fiscal “o Governo pretende atrair mais sociedades de locação financeira estrangeiras a instalarem-se em Macau”.