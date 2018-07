Aeroporto de Macau regista quatro milhões de passageiros no primeiro semestre

O Aeroporto Internacional de Macau (MIA) registou mais de quatro milhões de passageiros no primeiro semestre do ano, um aumento de 20% em comparação com o período homólogo do ano passado.

Entre Janeiro e Junho, o aeroporto recebeu uma média diária de 22.000 passageiros, de acordo com um comunicado da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM). Durante este período, o tráfego aéreo superou os 30.000 voos, um aumento de 12% comparativamente a igual período do ano passado.

Os mercados do interior da China, do Sudeste Asiático e de Taiwan registaram um aumento de 37%, 16% e 4%, respectivamente. Já as viagens em companhias aéreas convencionais e ‘low cost’ registaram aumentos respectivos de 26% e 9%.

Só no mês de Junho, o aeroporto recebeu 660.000 passageiros, o que representa um aumento anual de 19%.

Em comunicado, a CAM atribuiu este aumento ao “número de visitantes de e para as rotas do interior da China e Sudeste da Ásia, que cresceram 41% e 13%, respectivamente”, indicam os dados.

No primeiro semestre de 2018, o aeroporto “atraiu com sucesso” três novas companhias aéreas que voam para Macau, nomeadamente a Royal Air Charter Service (Filipinas), a Small Planet Airlines (Lituânia) e a Royal Flight Airlines (Rússia).

Ainda este mês vão ser iniciados dois voos semanais para Sanya, na ilha chinesa de Hainão, e também serviços regulares entre Macau e três cidades cambojanas: Phnom Penh, Siem Reap e Sihanoukville.