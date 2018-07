Reforçados mecanismos de comunicação na prevenção de desastres

Os Serviços de Polícia Unitários (SPU) reuniram-se ontem com várias associações naquela que foi a primeira reunião de trabalho sobre a criação do mecanismo de coordenação da protecção civil.

Na ocasião ficou estabelecido um acordo com o intuito de reforçar a comunicação entre as autoridades e o sector da engenharia civil, passando a incluir, para além do Corpo da Polícia de Segurança Pública, os Serviços de Alfândega, o Corpo de Bombeiros e outros serviços da área da segurança. De acordo com um comunicado dos SPU, esta medida permite uma “comunicação directa” entre o Governo e as diversas associações civis, tornando as “operações de socorro a desastres mais eficientes”.

As partes concordaram ainda com a necessidade de organizar acções de formação técnica destinadas ao pessoal das forças de segurança de Macau (FSM), com o objectivo de se familiarizarem com o funcionamento dos equipamentos de engenharia civil, “melhorando deste modo a cooperação entre os efectivos das FSM e as associações civis durante as acções de socorro em situações de desastre”.

A reunião contou com a presença da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial de Macau, Associação de Engenharia e Construção de Macau e Associação dos Proprietários de Máquinas de Construção Civil de Macau, tendo os representantes das referidas associações sido recebidos pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.