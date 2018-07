Quatro vítimas da explosão na Areia Preta ainda estão internadas

A explosão no Edifício Pak Lei, na Avenida do Hipódromo, fez seis feridos, quatro dos quais ainda estão internados, e uma vítima mortal. O acidente que teve lugar na noite de terça-feira terá ocorrido quando foi mudada uma botija de gás mas as autoridades asseguraram que as quatro botijas encontradas no local correspondem aos requisitos. O restaurante onde ocorreu a explosão tinha sido alvo de vistoria em Maio, não tendo sido encontrada qualquer irregularidade.

Catarina Vila Nova

Quatro dos seis feridos resultantes da explosão de terça-feira à noite num restaurante na Areia Preta ainda se encontram hospitalizados para observação no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), confirmaram ontem os Serviços de Saúde. O acidente ocorreu pelas 21 horas no Edifício Pak Lei, na Avenida do Hipódromo, e resultou na morte de uma mulher, de 34 anos, que chegou a ser encaminhada para o CHCSJ, onde acabou por falecer. O secretário para a Segurança garantiu ontem que o Instituto de Acção Social (IAS) foi destacado para prestar apoio aos familiares da vítima mortal e prestou as suas condolências à família. O Chefe do Executivo, juntamente com Wong Sio Chak e Alexis Tam, deslocou-se ontem ao local do acidente e ao hospital público, onde visitou as vítimas, tendo enviado ontem uma carta de condolências aos familiares da vítima mortal.

De acordo com os Serviços de Saúde, o acidente fez sete vítimas, três homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 34 e os 54 anos. Uma pessoa com uma fractura no fémur “deverá ter um diagnóstico clínico estável”, outra que sofreu queimaduras de segundo grau em cerca de 25% do corpo está internada na Unidade de Cuidados Intensivos e uma vítima sofreu diversos cortes e mantém um quadro clínico considerado grave, ainda que estável, e está sujeita a observação. O quarto paciente sofreu contusões superficiais e acabou por ficar internado para que fosse submetido a cuidados de enfermagem e observação neurológica, apresentando, ontem à noite, um estado clínico considerado estável. Os outros dois feridos ligeiros, que sofreram contusões superficiais, tiveram alta ainda ontem.

O Corpo de Bombeiros (CB) identificou a causa da explosão como sendo uma fuga de gás liquefeito de petróleo, que terá ocorrido quando foi trocada uma botija de gás. No restaurante foram encontradas quatro botijas de gás, o que, segundo o CB, está de acordo com os regulamentos em vigor para o sector. O caso ainda está a ser investigado pelo CB e pelo Ministério Público, tendo Wong Sio Chak garantido que “serão apuradas as responsabilidades, no sentido de se verificar se houve violação da lei”, segundo uma nota do Gabinete de Comunicação Social. O secretário para a Segurança disse estar “consternado” e lamentou a morte da mulher de 34 anos e os ferimentos ocorridos nas restantes vítimas, segundo o mesmo comunicado.

EDIFÍCIO PAK LEI ESTÁ ESTÁVEL

Segundo a Rádio Macau, o local onde ocorreu o acidente foi alvo de uma vistoria em Maio pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), não tendo sido detectada nenhuma irregularidade. A emissora cita Delfina To, administradora do IACM, que admitiu a possibilidade de se reunir com o CB para discutir as actuais regras de segurança dos estabelecimentos de restauração. A responsável disse que o IACM conta com 100 inspectores para fiscalizar a segurança dos restaurantes, número que entende ser suficiente.

A Rádio Macau cita também o director das Obras Públicas, que assegurou que a explosão não teve impacto na estrutura do prédio e que este se encontra fora de perigo. Li Canfeng disse também que os custos das obras de reparação do edifício, que deverão começar em breve, vão ser inicialmente suportados pelo Governo, mas que depois será exigido um reembolso, assim que forem apuradas as responsabilidades do acidente.

Após se ter deslocado ao local do acidente e ao hospital, onde visitou as vítimas, o Chefe do Executivo reuniu com Wong Sio Chak, Alexis Tam, o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, entre outros responsáveis. Chui Sai On instruiu os vários serviços para procederem aos trabalhos de acompanhamento através do mecanismo de emergência e deu instruções para que a investigação seja concluída com a maior brevidade possível. O líder do Governo afirmou também ser necessário acompanhar os feridos e familiares da vítima mortal e repor a normalidade no local do acidente.

LOJISTAS PODEM PEDIR AJUDA À DSE

Os lojistas afectados pela explosão podem pedir ajuda à Divisão de Apoio às Actividades Industriais e Comerciais da Direcção dos Serviços de Economia, informa o gabinete do secretário para a Economia e Finanças em comunicado. Por sua vez, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais apelou aos responsáveis e trabalhadores dos estabelecimentos de restauração que actuem com a “maior cautela” na utilização dos equipamentos a gás, cumprindo as respectivas orientações e efectuando inspecções periódicas. Segundo a mesma nota, Lionel Leong está a “prestar elevada atenção à explosão” e manifestou “as suas mais sentidas condolências à vítima mortal e à sua família, expressando solidariedade para com os feridos e seus familiares”.

Chan Chak Mo: “Enquanto comerciantes, também temos que fazer a nossa parte”

A segurança dos estabelecimentos de restauração deve ser assegurada pelos respectivos proprietários, defendeu ontem Chan Chak Mo, presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, em declarações ao PONTO FINAL. Para o também deputado, evitar acidentes como o que ocorreu na noite de terça-feira passa principalmente pela consciencialização dos responsáveis do sector, uma vez que o âmbito de fiscalização do Governo é limitado. “Nós, enquanto comerciantes, também temos que fazer a nossa parte e verificar constantemente se os nossos equipamentos estão em condições”, sublinhou Chan Chak Mo. O representante do sector da restauração recorda que o local onde ocorreu a explosão tinha sido recentemente inspeccionado pelo Governo, pelo que não crê que o problema esteja relacionado com as vistorias oficiais. Ainda assim, Chan Chak Mo aponta que o Executivo pode fazer mais no que diz respeito aos trabalhos de sensibilização. “A este respeito o Governo pode fazer muito mais ao educar as pessoas, organizar seminários e falar sobre os equipamentos, o sistema de exaustão”, apontou o deputado. “Não se pode esperar que o Governo vá ao teu restaurante todos os dias, é virtualmente impossível”, reiterou. Chan Chak Mo defende que as instruções de segurança devem ser conhecidas por todos os funcionários dos estabelecimentos de restauração. “Cada um tem que proteger o seu negocio, os seus clientes e também os seus empregados. Cada proprietário e até os funcionários da cozinha têm de ter bons conhecimentos acerca do que é seguro e o que não é”. C.V.N.