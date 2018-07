Mestrado em Ciência Policial pode arrancar já em Setembro

O mestrado em Ciência Policial, oferecido pela Escola Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM), pode ter início já no próximo ano lectivo. A informação foi ontem revelada por Hoi Sio Iong, director da ESFSM, no dia em que a instituição celebrou 30 anos. O responsável indicou também que está em curso um plano de remodelação e expansão da escola, possivelmente para o actual estabelecimento prisional.

Catarina Vila Nova

A Escola Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM) deverá começar a oferecer um curso de mestrado em Ciência Policial já no próximo ano lectivo, anunciou ontem Hoi Sio Iong, director da instituição, na cerimónia do 30º aniversário da ESFSM. A nova oferta formativa será possível com a entrada em vigor do Regime do Ensino Superior, em Agosto, pelo qual os graus de mestrado e doutoramento passam a ser conferidos por instituições de ensino superior, e não apenas por universidades. Hoi Sio Iong avançou também que está a ser conduzido um novo planeamento para a ESFSM, que envolve a reconstrução das instalações e a expansão para o actual estabelecimento prisional, quando o novo estiver concluído.

Em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia dos 30 anos da ESFSM, Wong Sio Chak justificou a necessidade do curso de mestrado com a elevação da “capacidade teórica” das forças de segurança. “Por causa do desenvolvimento da sociedade, nós precisamos de elevar a capacidade para fazer bem os nossos trabalhos. Nós esperamos fazer o curso de mestrado mas ainda precisamos de fazer os trabalhos de preparação”, disse o secretário para a Segurança. Segundo explicou Hoi Sio Iong, a criação do mestrado em ciência policial está ainda dependente da reestruturação da estrutura orgânica da ESFSM. “Depende da reabilitação da lei orgânica da escola porque, senão, não temos competência para realizar este curso de mestrado”, justificou. Apesar do número de lugares ainda não estar definido, o director apontou para “entre 10 a 20 vagas”.

Quanto ao novo planeamento da escola, Hoi Sio Iong sublinhou que “os edifícios escolares actuais e as respectivas instalações têm sido utilizados há muitos anos e não podem responder às necessidades de desenvolvimento futuras”. Assim, durante este ano deverá ficar concluído o plano de reestruturação, que engloba a remodelação das actuais instalações e a expansão para o actual estabelecimento prisional, quanto o novo estiver terminado. Por enquanto, ainda não há uma data de abertura para as novas instalações, cujos trabalhos de construção se arrastam há oito anos. Antes de ser possível à ESFSM ocupar o actual estabelecimento prisional, este terá que sofrer ainda obras de remodelação, sublinhou Hoi Sio Iong.

A ESFSM foi fundada em 1988, um ano após a assinatura da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa. Até à transferência de soberania, foram realizados quatro cursos de formação de oficiais, um curso de comando e direcção e mais de 20 cursos de formação de instruendos, formando no total 168 oficiais e mais de três mil guardas e bombeiros. Após o estabelecimento da RAEM, foram organizados 12 cursos de formação de oficiais e 26 cursos de formação de instruendos, que resultaram na formação de 159 oficiais e 4389 guardas e bombeiros.