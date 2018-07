Macau, China e Portugal

Opinião de Arnaldo Gonçalves

Lionel Leong

A visita de Lionel Leong a Portugal, à frente de uma delegação de empresários de Macau, revela o interesse do Governo da RAEM numa maior ligação a Lisboa que possa dar lugar a iniciativas úteis para os dois lados. Nos primeiros cinco anos a seguir à transferência de administração de Macau houve uma retracção nas relações económicas com Portugal com receio que essa proximidade fosse lida como um apego ao ex-poder ‘colonial’. Esta visita surge agora sintonizada com a aposta de Pequim na ligação por Macau com os países de língua oficial portuguesa. A visita visou assinalar o 15º aniversário do Fórum China-PLP. Na ocasião o ministro Santos Silva aludiu, de forma positiva, ao investimento de empresas chinesas em Portugal e destacou a importância do mercado chinês para as exportações portuguesas. Exportações que revelaram um abrandamento significativo com a duplicação do défice da balança comercial se tomarmos o ano de 2003 como referência. Não se descortinam ainda consequências concretas desta visita de mais uma delegação de Macau a Portugal. São mínimos os investimentos de empresas da RAEM no tecido económico português. Alterá-lo depende da vontade política de quem cria políticas de incentivo.

John Mo ‘affair’

A detenção do antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau sob acusação de abuso sexual de uma aluna do continente chamou a atenção para uma realidade pouco conhecida da sociedade de Macau. Não se sabem pormenores do caso e a identidade da aluna foi protegida, com acerto. Se lançarmos um olhar pela história da China a mulher foi durante muito tempo excluída do mundo do pensamento e dos lugares de poder, tendo somente como objectivo ser uma agradável companheira do homem. A este cabia exercer o poder e impor no círculo familiar o seu mando e superioridade. Este androcentrismo transmitiu-se de geração em geração até à que fez a revolução socialista. Na sua biografia de Mao Zedong de 2005, a escritora Jung Chang lembra a inclinação luxuriante do velho fundador da República Popular por mulheres jovens, guardas vermelhas. Este diminuído papel social da mulher chinesa está a mudar mas está-se ainda muito longe da igualdade de oportunidades e papéis que ocorre na Europa e nos Estados Unidos. Não se sabe se este é caso único. Faria sentido que as autoridades que tutelam a Universidade tivessem maior cuidado no preenchimento dos lugares de direcção de faculdades e departamentos quando o critério prevalecente parece ser a etnia chinesa e ser-se quadro comunista.

Sulu Sou

O conhecido líder da Associação Novo Macau regressa à ribalta política depois de um controverso processo judicial que o condenou à pena de multa por crime de reunião e manifestação ilegal de que foi acusado na sequência de incidentes que tiveram lugar junto à residência do Chefe do Executivo. Por forma a poder ser julgado, a Assembleia Legislativa votou a sua suspensão no passado dia 4 de Dezembro, sendo esta a primeira vez que o órgão legislativo usou desse poder regimental. O deputado desistiu entretanto do recurso da decisão que o condenou e reassumiu já o seu assento na Assembleia. Como já o afirmei, Sulu Sou é dos políticos mais promissores da nova geração, juntando qualificações, inteligência, comunicabilidade e visão política. As questões que vão estar em debate na Assembleia Legislativa, a partir de Outubro, são decisivas para o futuro de Macau. Importam para a preservação do ambiente de tranquilidade, coesão social, convivialidade e progresso que temos usufruído. Nenhum governo cumpre bem o seu papel se não tiver uma oposição actuante e desperta para os problemas da comunidade. Apontando-lhe os limites ou alçapões das medidas que preconiza. O jovem deputado é uma lufada de ar fresco numa assembleia que a maior parte das vezes funciona como uma câmara de eco do Executivo. A questão não é do número, é outra.

Xi Jinping em Portugal

A confirmar-se pela parte chinesa, a visita do Presidente Xi Jinping a Portugal é da maior importância atento o estado das relações bilaterais entre Portugal e a China. A parceria estratégica global assinada em 9 de Dezembro de 1995, pelos dois países, carece de um novo impulso e de um fio condutor que seja visível e lógico. As participações de empresas chinesas como a Fosun, Haitong, State Grid, China Three Gorges ou Sinopec revelam que há espaço a progredir. Falta dimensão às oportunidades de investimento em Portugal. Os portos de Sines e Leixões, os novos hospitais projectados, a linha férrea Évora-Elvas podem ser alvos de potencial interesse de empresas chinesas conforme o salientou, recentemente, um estudo da empresa de consultoria Ernst & Young. Portugal deve ser, porém, selectivo nesses alvos e fazer uma boa promoção dos mesmos. De acordo com as novas orientações do grupo de coordenação da política económica do governo chinês os investimentos no exterior estão a ser mais selectivos e parcimoniosos. No final de 2017 a dívida externa chinesa chegava aos 1,7 triliões de dólares norte-americanos, representando um agravamento de 20.4% face a igual período de 2016. Xi Jinping e Le Kejiang sabem que a almofada de conforto dada pela liquidez da economia é transitória. As reservas em moeda estrangeira da China situam-se em 3,1 triliões de dólares norte-americanos vindo a diminuir desde Janeiro de 2013 a um ritmo frenético e em resultado da fuga de capitais para o estrangeiro. O Investimento Directo Externo está a decair de forma brutal desde 2011.

Representação diplomática em Cantão

O reforço da rede diplomática portuguesa na China é um desejo antigo da comunidade portuguesa residente expatriada de forma a responder às necessidades consulares. A nomeação do cônsul André Sobral Cordeiro e a abertura do consulado em Cantão são boas notícias. Permitem uma melhor articulação com Pequim e Macau em termos de serviços prestados e no apoio aos empresários que querem estender a acção das suas empresas à China e buscam parceiros locais. Portugal é por sua vez um destino turístico muito atractivo para a população chinesa. Em 2017 foram 74.000 os chineses que visitaram Portugal o que constituiu um aumento de 40% face ao ano anterior (referencial Dezembro). Estima-se que em 2018 esse valor possa crescer de forma mais significativa. Não faz sentido olhar para as representações diplomáticas e consulares como escritórios de atendimento e agentes passivos. Elas constituem terminais do aparelho de promoção dos investimentos portugueses e das nossas exportações para mercados de referência. Há muito a melhorar neste particular.