Fiscais do tabagismo detectaram 2.678 infracções no primeiro semestre

Os agentes de fiscalização do tabagismo realizaram perto de 180 mil inspecções no primeiro semestre deste ano, um valor superior em 5,5% comparado com o mesmo período do ano passado, perfazendo uma média diária de 993 inspecções. Segundo um comunicado dos Serviços de Saúde, este aumento deve-se às “novas estratégias” dos inspectores “que adaptam a sua presença às situações detectadas”.

Durante o primeiro semestre foram feitas 2.678 acusações, incluindo 2.668 casos referentes a fumadores ilegais, seis ocorrências relativas a ilegalidades nos rótulos dos produtos e quatro casos de venda de tabaco em estantes. Relativamente ao período homólogo houve uma redução de 1.262 casos de fumadores ilegais. Entre os casos detectados de pessoas a fumar em locais proibidos, a maioria dos fumadores ilegais (2.481) são do sexo masculino, correspondente a 93%, havendo 187 casos de infractores do sexo feminino (7%).

Relativamente à proveniência dos infractores, 929 multas recaíram sobre residentes de Macau (34,8%), 1.657 multas foram aplicadas a turistas (62,1%) e 82 infracções foram cometidas por trabalhadores não-residentes (3,1%). Em 77 das ocorrências foi necessário o apoio das forças de segurança, acrescentam os Serviços de Saúde. Relativamente ao pagamento das multas, 2.190 pessoas (81,8%) pagaram as respectivas coimas.

Os Serviços de Saúde revelam ainda que o maior número de casos (781) de infracção foi registado em casinos, correspondente a 29,2%, seguindo-se parques ou jardins, com 331 infracções (12,4%), e nos locais perto de veículos de transporte, com 206 casos (10%).