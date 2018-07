Agnes Lam: A miséria dos galgos do Canídromo não deve perdurar até à próxima geração

A duas semanas do encerramento do Canídromo, a deputada Agnes Lam levantou preocupações quanto ao risco dos galgos serem enviados para locais sem protecção legal e pediu ao Governo para prevenir a exploração dos galgos reformados noutros locais através de medidas como a esterilização.

Stacey Qiao

Numa interpelação escrita enviada na terça-feira, a deputada Agnes Lam exortou o Governo a tomar a iniciativa para assegurar que os galgos reformados do Canídromo não serão forçados a reproduzir-se por pessoas mal intencionadas, para que a sua tragédia não se prolongue até à próxima geração. Lam acredita também que o Governo deve garantir a segurança e o conforto dos cães sem dono após o encerramento do Canídromo e tomar medidas apropriadas para encontrar adoptantes adequados.

A deputada reconheceu os “serviços exemplares de todos os galgos que correram em Macau” nos últimos 80 anos, que “criaram muitos postos de trabalho e suportaram famílias”, mas também reconheceu a “crueldade inimaginável por detrás da glória”: “Quando eles ficam velhos perdem o seu valor e são abandonados ou eutanasiados”. De acordo com uma investigação do South China Morning Post, publicada em 2011, 383 galgos foram eutanasiados no Canídromo em 2010, a maioria deles saudáveis com idades entre os cinco e os seis anos. A mesma reportagem revelou também que “os cães são reformados quando não conseguem terminar nos primeiros três lugares durante duas ou três corridas consecutivas” – por “reforma”, Lam refere-se a morte por injecção legal.

Para terminar com a miséria dos cães, defende a deputada, o Governo deve tomar medidas para evitar que os galgos do Canídromo sejam explorados noutros locais. Lam ficou alarmada pelas notícias de que algumas pessoas que participaram nos dias de adopção do Canídromo mencionaram que queriam adoptar os cães “por motivos comerciais” e demonstrou preocupação quanto ao destino dos cães se forem levados para países e zonas onde os direitos dos animais não estão protegidos por lei. Se nenhumas medidas forem tomadas, alerta Lam, “os galgos serão torturados, mortos, forçados a correr ou lutar em recintos de jogo ilegais ou usados para procriação para ganhos económicos”.

A deputada também acredita que o Governo tem a responsabilidade de supervisionar o realojamento dos galgos e acompanhar as suas vidas após a adopção. “Se o Governo tem alguma preocupação humanitária deve tratar bem os últimos galgos e garantir a sua segurança e conforto após a reforma, como forma de lhes agradecer pelas suas grandes contribuições a Macau”, escreveu Agnes Lam. “Apenas assim podemos concluir adequadamente este período da história e estar à altura das ambições da cidade de se tornar um centro de turismo e lazer”.