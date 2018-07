UMAC cria réplicas de tumores no tratamento de cancro

Os pacientes locais poderão em breve ter mais uma arma no combate ao cancro. A Universidade de Macau (UMAC) está a criar em apenas cinco dias réplicas de tumores para testar quais as drogas mais eficazes, reduzindo assim os efeitos secundários e aumentando a probabilidade de remissão.

A UMAC está a trabalhar com hospitais locais para testar um novo sistema que promete aumentar o sucesso no tratamento por quimioterapia de pacientes com cancro. O director da Faculdade de Ciências da Saúde da UMAC, Deng Chuxia, disse ao PONTO FINAL que este método, que envolve a criação de réplicas de tumores, é “muito mais rápido” do que outros métodos e tem “um enorme potencial”.

O investigador foi um dos oradores da quinta edição do Simpósio sobre Ciências Biomédicas, que decorreu no mês passado na UMAC. Perante quase 300 especialistas vindos de todo o mundo, Deng descreveu o sistema, que usa amostras de células cancerígenas recolhidas durante uma biópsia, para criar organóides, réplicas a três dimensões dos tumores. Estes tecidos são depois usados para testar a resposta a uma lista de 146 drogas já aprovadas pela Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos para o tratamento de cancro.

Segundo o académico, este método permite prever com uma certeza de 88 por cento se uma droga vai ou não conseguir matar as células cancerígenas. Por um lado, “se descobrirmos que há uma droga que não vai funcionar, podemos avisar o médico de que não vale a pena tentar”, explica Deng. Isto permite também evitar que um paciente seja sujeito de forma repetida aos “fortes efeitos secundários” das drogas usadas contra o cancro, sublinha o especialista.

Oncologia de precisão

Por outro lado, explica Deng, este sistema permite realizar uma “triagem efectiva das drogas que realmente funcionam”, de forma “muito mais rápida” do que a alternativa, que seria o sequenciamento do ADN do tumor. Enquanto o cultivo da réplica de um tumor pode estar pronto em apenas cinco dias, diz o investigador vindo da China continental, o sequenciamento de ADN permanece um processo “muito lento” que pode demorar até quatro meses. “Os pacientes não podem esperar tanto tempo”, admite Deng. Além disso, sublinha o académico, Macau não tem condições para fazer o sequenciamento e as amostras têm de ser enviadas para o exterior. Ainda assim, Deng acredita que o sistema ideal para criar um banco de dados biológicos que permitisse efectuar “oncologia de precisão” seria usar o cultivo de réplicas e o sequenciamento de ADN em conjunto.

Neste momento, o principal obstáculo tem sido a falta de acesso dos investigadores a casos de cancro para testar este método de forma mais alargada, lamenta o director da Faculdade de Ciências da Saúde. Deng admite que até agora o sistema só foi usado em dois pacientes, sendo que um deles respondeu de forma extremamente positiva à droga recomendada. “O outro não sabemos, só podemos aconselhar o médico e depois é ele que decide”, explica o especialista.

Deng não tem dúvidas, no entanto, que este método poderia mudar o tratamento do cancro em Macau e não só. “Rapidamente haverá médicos a utilizá-lo em outras partes do mundo. Assim que isso acontecer, outros irão atrás”, assegura o académico. “Tudo depende de conseguirmos realizar mais testes. Nós já sabemos o potencial deste sistema, que é enorme”, sublinha Deng.

A importância para Macau é ainda maior porque a prevalência de cancro na cidade é “particularmente elevada”, sendo responsável por um terço das mortes registadas na cidade, lembra o investigador. Dados oficiais mostram que, em 2016, morreram 822 pessoas devido a tumores, o número mais elevado desde que a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos começou a compilar este tipo de dados, em 1990. No ano passado houve 737 mortes causadas por cancro, o que representa 34,8 por cento de todos os óbitos.