Obras de ampliação do Mercado Municipal da Taipa arrancam no terceiro trimestre

As obras de melhoramento e ampliação do Mercado Municipal da Taipa vão ter início no terceiro trimestre deste ano, avançou o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), depois de, em Março último, ter afirmado que as obras podiam estar concluídas no fim deste ano ou no início do próximo. Os trabalhos vão ser realizados em duas fases e têm como objectivo principal melhorar as instalações do mercado, aumentar o número de tendas para diversificação dos tipos de produtos e aperfeiçoar os serviços básicos prestados nas instalações.

Em resposta a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok, o IACM explica que, na primeira fase, terá lugar a obra de ampliação do átrio e, portanto, os vendilhões situados no átrio vão ser transferidos para tendas temporárias colocadas no Largo dos Bombeiros para que possam continuar a sua actividade. Na segunda fase, será optimizado o espaço interior da parte antiga, sendo que o IACM garante que durante a execução “tomará as necessárias medidas de segurança, reforçando a comunicação com os vendilhões para garantir o funcionamento normal do mercado e minimizando o seu impacto negativo”.

Segundo Leong Sun Iok escreveu em interpelação escrita remetida ao Governo, os proprietários das tendas do Mercado da Taipa têm enfrentado dificuldades nos seus negócios ao longo dos anos. “O mercado em causa está perto de habitações públicas e equipado com parque de estacionamento, por isso devia ter enorme potencialidade para melhorias. As autoridades devem aproveitar as obras de ampliação para racionalizar o uso dos espaços do mercado (…) e enriquecer os tipos de produtos vendidos e reforçar a divulgação respectiva”.

O IACM garante que, “após a conclusão da obra, o mercado, os estabelecimentos de comida próximos e o auto-silo de Chun Su Mei poderão voltar a exercer a sua actividade com normalidade e com acrescidos benefícios mútuos” e que “procurará trazer mais movimento à zona, dinamizando o comércio através de feiras periódicas” e publicidade.

O organismo presidido por José Tavares explicou ainda que a concepção do plano “mostrou-se de uma complexidade considerável e o plano da obra sofreu várias alterações”, pelo que só em Maio deste ano foi aprovado pela entidade responsável pelas Obras Públicas. O plano tem em consideração a segurança estrutural da ligação entre a parte antiga e a construção nova, a colocação de novos equipamentos, a razoabilidade da disposição do espaço arquitectónico, a prevenção contra incêndios e o melhoramento de instalações livres de barreiras.