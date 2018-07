Nuno Capela deixa Sporting de Macau, Pedro Lopes assume equipa para a taça

Pedro Lopes irá substituir Nuno Capela no comando técnico do Sporting de Macau. O antigo guarda-redes dos ‘leões’, que integrou este ano a equipa técnica, irá assumir as funções de treinador principal para disputar a Taça de Macau.

Pedro Lopes é o novo treinador do Sporting de Macau, assumindo o comando dos ‘leões’ na disputa da Taça de Macau, competição que arranca já amanhã. Em declarações ao PONTO FINAL, Pedro Lopes mostrou-se confiante para assumir o cargo, apesar da “altura complicada” que o clube enfrenta devido à ausência de alguns jogadores.

No entanto, o novo técnico principal leonino garante que “vamos tentar o nosso melhor”, sabendo de antemão que há outros favoritos para a conquista do troféu. “Não podemos pôr a fasquia tão alta, sabemos que equipas como o Benfica ou o Chao Pak Kei têm orçamentos e planteis muito bons. Temos que ser realistas, se chegarmos à final vai ser disputar o jogo pelo jogo, dentro do campo são 90 minutos e é possível que tudo aconteça”, disse Pedro Lopes. Os ‘leões’ entram em campo já no sábado, frente ao Ka I, “um adversário muito complicado”, de acordo com o novo treinador dos verde-e-brancos.

Pedro Lopes fez parte do plantel leonino como guarda-redes nas últimas temporadas, integrando-se, progressivamente, na equipa técnica. Faz parte também da equipa fundadora da Academia de Futebol Júnior do Sporting de Macau, desempenhando funções de gestão, e ainda de treinador nas equipas sub-16 e sub-18. Irá agora assumir o papel de treinador principal da equipa para disputar a Taça de Macau, substituindo Nuno Capela, que levou os ‘leões’ ao terceiro lugar na Liga de Elite.

Em declarações ao PONTO FINAL, o antigo treinador do Sporting de Macau garantiu que a decisão “estava tomada há algum tempo” numa altura em que ainda não tinha sido anunciado o calendário da taça. “Foram dois anos muito intensos, de trabalho árduo e dedicação ao Sporting e a todos os seus projectos ligados ao futebol que terminavam na minha ideia com o fechar deste campeonato. Tenho a consciência do trabalho que fiz e acho que com esta época, em que continuei a superar os objectivos por todos traçados, fecho um ciclo como treinador deste clube”, disse Capela.

O antigo treinador dos ‘leões’ acrescentou que foi uma “decisão pessoal”, mas que se irá manter, pelo menos para já, na academia do clube, onde assume as funções de coordenador técnico. “O projecto da Academia do Sporting é um sonho antigo do clube concretizado através de uma parceria entre mim, o Pedro Lopes e o Sporting como estratégia para o desenvolvimento do clube. Este projecto envolve as equipas de formação sub-16 e sub-18 que ainda estão em competição. Temos responsabilidades assumidas e vamos cumpri-las até ao final”, sublinhou.