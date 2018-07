ETAR na ilha artificial da Ponte do Delta continua sem calendarização

Ella Lei interpelou o Governo sobre a construção da nova estação de tratamento de águas residuais na ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que avançou que está em conversações com os serviços do interior da China sobre a saída de descarga dos efluentes.

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) já concluiu a concepção preliminar da nova estação de tratamento de águas residuais, que será construída no lado Sudeste da ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, e está actualmente a conduzir a prospecção geológica. É isto que refere um documento que responde a uma interpelação da deputada Ella Lei, que pede ao Governo para “impulsionar a concretização da obra” que, aponta, “conseguiria dar resposta ao tratamento de água residual de toda a península de Macau, incluindo o tratamento de água residual dos novos aterros da Zona A”.

Sobre o ponto de situação do plano de construção das novas instalações, a DSPA afirma que, “em conformidade com a ‘Organização de cooperação na gestão de assuntos hidráulicos relacionados com as águas confinantes com Macau’, está em curso a comunicação técnica com os serviços do Interior da China sobre a saída de descarga dos efluentes”, e que só depois será determinado o calendário de construção.

De acordo com a DSPA, o plano de aproveitamento do terreno destinado à construção da nova ETAR vai ser acompanhado e tratado pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), nos termos da Lei de Terras e da Lei do Planeamento Urbanístico.

O incumprimento das normas na ETAR de Coloane

No final do mês de Abril, Ella Lei perguntava ainda ao Governo de que forma vai acompanhar a situação – “que não foi melhorada” – de incumprimento das normas fixadas para o tratamento de água residual pela ETAR de Coloane ao nível de sólidos em suspensão, cujo funcionamento nos últimos anos tem sofrido o impacto causado pelas emissões provenientes de estaleiros de obras, nomeadamente água barrenta.

De acordo com a deputada, que afirma recorrer a dados estatísticos, “o volume médio diário registado em 2016 e 2017, ao nível de sólidos em suspensão, ultrapassou, por duas e três vezes, respectivamente, as normas fixadas, e o volume médio da demanda química de oxigénio ultrapassou também o limite máximo do padrão de emissão”.

Neste sentido, a DSPA garante que procedeu, “por várias vezes”, a acções inspectivas aos estaleiros em conjunto com outros serviços competentes. “O IACM [Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais] realiza também, de forma aleatória, inspecções e fiscalizações à descarga de águas residuais nos estaleiros, com vista a evitar qualquer poluição ambiental”, aponta o Governo, indicando que os construtores devem obedecer às estipulações sobre a descarga de águas residuais previstas no Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau.

Na resposta a Ella Lei, o Governo afirma ainda que “estão a ser promovidas as obras de ampliação da Central de Incineração e elaborado o diploma legal sobre o Regime de Gestão de Resíduos de Materiais de Construção de Macau.