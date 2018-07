Deputados insistem em diferentes valores de dedução fiscal consoante grau de deficiência

Sulu Sou retomou ontem o seu mandato e participou de manhã na reunião da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. Segundo o deputado, o grupo de trabalho terminou a discussão na especialidade do Benefício Fiscal à Contratação de Pessoas Portadoras de Deficiência, reiterando que o valor da dedução fiscal deve ter em conta os diferentes graus de deficiência.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) concluiu ontem a discussão na especialidade da proposta de lei do Benefício Fiscal à Contratação de Pessoas Portadoras de Deficiência, disse Sulu Sou ao PONTO FINAL. O deputado retomou ontem as suas funções após a AL ter sido notificada minutos antes do início da reunião de que o caso tinha transitado em julgado, levantando automaticamente a suspensão do seu mandato. Na reunião, que durou cerca de meia hora, os deputados assinaram o parecer sobre a proposta de lei, no qual insistiram que sejam estabelecidos diferentes valores de deduções fiscais consoante os graus de deficiência.

“Eu não concordo totalmente com a decisão do Governo e sei que os meus colegas da comissão se esforçaram para convencer o Governo a emendar algumas partes da proposta de lei. A comissão acha que os benefícios fiscais devem estar de acordo com os graus de deficiência”, apontou Sulu Sou. Este ponto havia já sido discutido em reuniões anteriores entre o Governo e os deputados, com o Executivo a defender um único valor por considerar ser difícil articular os diferentes graus de deficiência e a capacidade de trabalho destas pessoas. Ainda assim, e apesar de ser a posição oficial a que prevaleceu na proposta de lei, Sulu Sou vê uma nova oportunidade em convencer o Governo do contrário quando o regulamento for discutido na especialidade na AL.

Outro ponto que, segundo Sulu Sou, gerou discussão entre ambas as partes foi a exclusão dos trabalhadores por conta própria do âmbito da proposta de lei. Isto porque o Governo propõe que sejam as empresas que empregam trabalhadores com deficiência que gozem de uma dedução fiscal de cinco mil patacas anuais por funcionário. Uma vez que uma companhia pode não ter que pagar o imposto complementar de rendimentos num ano por ter tido prejuízos, a dedução fiscal pode ser acumulada até cinco anos.

Sulu Sou confirmou também ao PONTO FINAL que vai hoje fazer chegar à AL um pedido de debate, juntamente com José Pereira Coutinho, com o intuito de discutir a necessidade da construção de um crematório em Macau. A intenção dos deputados foi anunciada no passado domingo, durante a manifestação que ambos organizaram contra o centro de cremação, não sendo ainda certo, na altura, se iriam avançar juntos ou em separado. Recorde-se que Agnes Lam apresentou recentemente na AL um pedido de debate com o mesmo propósito.