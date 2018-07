Azeite e conservas à distância de um clique na China continental

A Câmara Sino-Portuguesa de Comércio Electrónico assinou ontem um acordo para criar, ainda este mês, um pavilhão para produtos de Macau e dos países lusófonos na plataforma chinesa NetEase Kaola. O grupo espera que as vendas cheguem aos milhões de patacas só no primeiro ano.

Vitor Quintã

A partir deste mês, qualquer consumidor da China continental vai ter azeite ou conservas portuguesas à distância de um clique. “Depende da cidade em que estiver o cliente, mas deverá levar entre dois a quatro dias até ao produto chegar a casa”, disse ao PONTO FINAL Johnny Ma, vice-presidente executivo da Câmara Sino-Portuguesa de Comércio Electrónico. Tudo graças a um acordo assinado ontem de manhã para a criação de um “Pavilhão de Macau” na plataforma de comércio electrónico NetEase Kaola.

Este novo espaço “vai estar formalmente aberto ao público antes de Agosto”, promete o empresário. O pavilhão arranca com cerca de 30 produtos, a maioria dos quais vindos de Macau, incluindo biscoitos tradicionais e marisco e peixe pré-cozinhado. Mas vai haver também azeite e conservas de Portugal, tudo comercializado por empresas de Macau. O início é modesto, mas Johnny Ma espera que o número de produtos disponíveis cresça “muito rapidamente, porque se trata de uma plataforma enorme”.

Ao contrário de outras plataformas mais conhecidas no exterior, como o Taobao – do grupo Alibaba, liderado por Jack Ma – e a rival Jindong, que se dedicam sobretudo ao “made in China”, a Kaola apenas vende produtos estrangeiros. Aliás, diz Johnny Ma, é “a maior plataforma de comércio electrónico transfronteiriço” da China continental. “Vai ser muito fácil para os chineses saber mais sobre os nossos produtos e ter a oportunidade de os comprar”, diz o empresário.

A Câmara de Comércio está ainda a fazer o planeamento da estratégia de promoção do Pavilhão de Macau, o que vai incluir também um período de testes já acordado com a Kaola, explica Johnny Ma. Nada que refreie, no entanto, a ambição do empresário, que acredita que este novo espaço vai registar “milhões” de patacas em vendas apenas no primeiro ano.

Um pé em Nansha

A directora de operações da NetEase mostrou-se mais cautelosa. Em declarações ao canal chinês da TDM, Celine Huang disse que os consumidores chineses conhecem os produtos de Macau, sobretudo a pastelaria, e que esses deverão conquistar uma interessante fatia de mercado. Já o sabor dos produtos alimentares dos países lusófonos dificilmente serão atractivos na China continental, previu a executiva. Celine Huang aconselhou as empresas de Macau a concentrar-se nas conservas e no vinho.

O acordo com a Kaola prevê que haja um ‘stock’ mínimo para qualquer dos produtos incluídos no Pavilhão de Macau. No entanto, essa mercadoria não vai estar em Macau, mas sim já nos armazéns da plataforma de comércio electrónico situados na Zona de Comércio Livre de Nansha, na cidade de Guangzhou, explica Johnny Ma. Ou seja, assim que houver uma compra confirmada, o produto é enviado directamente pela Kaola para o consumidor, sem mais encargos para as empresas de Macau.

Aliás, foi inaugurado em Agosto do ano passado um canal logístico entre Macau e Nansha para o comércio electrónico transfronteiriço com uma primeira remessa de produtos de pastelaria locais. Na altura a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) referiu que estas medidas de facilitação alfandegária poderiam sobretudo beneficiar as micro, pequenas e médias empresas de Macau.

O director dos Serviços de Economia, Anton Tai Kin Ip, esteve presente na assinatura do acordo, que decorreu nas instalações da DSE. Num comunicado, a direcção defendeu que o novo espaço na Kaola vai “aumentar a exposição” e “o prestígio e o volume das vendas” dos produtos de Macau e dos países lusófonos. Além disso, a DSE prometeu “promover activamente” a instalação de mais pavilhões de Macau em outras plataformas de comércio electrónico.