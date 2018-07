Sulu Sou afastado do hemiciclo enquanto AL aguarda por notificação do tribunal

Uma notificação que ainda não chegou, apartou, durante mais uma sessão plenária, Sulu Sou do hemiciclo. A decisão de aguardar pelo ofício do tribunal foi justificada por Ho Iat Seng tendo em conta a possibilidade das informações constantes nas páginas oficiais serem pirateadas.

Catarina Vila Nova

Dez minutos antes da sessão plenária de ontem, Sulu Sou ainda acreditava que, a qualquer momento, poderia retomar o seu lugar no hemiciclo. Porém, uma notificação que nunca chegou restringiu o deputado às bancadas do público. Isto porque, apesar do Tribunal Judicial de Base (TJB) ter decretado, na sexta-feira, que a sua sentença transitou em julgado e, no mesmo dia, o activista ter pago a multa, cujo comprovativo apresentou ontem de manhã na Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng insistiu na necessidade de receber do tribunal uma notificação do fim do processo. Sulu Sou disse, em declarações aos jornalistas, não concordar com a decisão do presidente da AL por existirem duas provas do trânsito em julgado da sentença, mas Ho Iat Seng declarou não poder confiar nas informações publicadas nas páginas oficiais pela possibilidade destas poderem ser pirateadas.

“Não temos ainda uma lei de segurança cibernética e, por isso, se nós agora tomarmos algum procedimento com base nas informações isto será legal e razoável?”, questionou Ho Iat Seng, em declarações aos jornalistas, no fim de sessão plenária. “Não podemos afastar a possibilidade de haver algum ‘hacker’ ou que a informação possa ser deturpada. A informação tem que ser da nossa confiança”, reiterou o presidente da AL. Assim, apesar de Sulu Sou ter apresentando ontem os comprovativos de pagamento da multa, algo apenas possível após o trânsito em julgado da sentença, Ho Iat Seng insistiu que a AL tinha que ser notificada pelo TJB. “Temos que receber uma notificação da parte do tribunal, sem necessidade de qualquer outro procedimento, para que o deputado possa reiniciar as suas funções”, declarou.

Sulu Sou contrariou as declarações de Ho Iat por acreditar que o comunicado do TJB de sexta-feira e o comprovativo do pagamento da multa são provas suficientes de que a sentença transitou em julgado. “Eles têm informação e materiais suficientes para confirmar”, declarou o deputado. Momentos antes do início da sessão, o também vice-presidente da Associação Novo Macau acreditava ser ainda possível ocupar a sua cadeira e pronunciar-se sobre os pontos da agenda. “Não estou nervoso porque já esperei mais de 200 dias. Penso que agora é apenas mais uma ou duas horas. É apenas um procedimento administrativo”, dizia o deputado, pouco antes das 15 horas.

No decorrer da sessão plenária, José Pereira Coutinho aproveitou a discussão da Lei de Bases da Organização Judiciária para levar, por várias vezes, a espera de Sulu Sou para o hemiciclo. “Se os tribunais publicitam que [a sentença] transitou em julgado, porque é que a eficácia externa demora tanto tempo?”, questionou o deputado, para quem o caso do activista é um “exemplo claro” dos atrasos provocados pela burocracia. “O deputado Sulu Sou devia estar aqui e não está a servir os cidadãos por uma questão de burocracia. Isto é um exemplo típico de que um caso, quando já está nos tribunais como tendo transitado em julgado, não precisa de apresentar mais provas”, atirou Coutinho.

Sulu Sou integra a 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que hoje reúne para discutir a proposta de lei intitulada “Benefício fiscal à contratação de pessoas portadoras de deficiência”. Caso a notificação do tribunal dê entrada na AL até às 10 horas, o deputado poderá participar na reunião.