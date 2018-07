MGM teme aumento da carga fiscal a partir de 2020

A MGM está preparada para ter de pagar imposto sobre os lucros de jogo a partir de 2020, algo que custaria às operadoras mais de 3 mil milhões de patacas por ano. Mas o regulador do jogo diz que não ouviu falar do fim da actual isenção e dois peritos duvidam que o Governo suba a carga fiscal.

Vítor Quintã

Após a eventual renovação das licenças de jogo, as operadoras de casinos poderão ver a carga fiscal aumentar em mais de 3 mil milhões de patacas por ano, caso termine a isenção do imposto complementar de rendimentos. Pelo menos é isso que teme a MGM Grand Paradise, que, numa comunicação enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong na semana passada, disse que “partiu do princípio” que vai ter de pagar 12 por cento dos lucros do jogo a partir de 2020. Mas a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) diz que não sabe de qualquer mudança a ser preparada e também dois peritos na indústria duvidam que o Governo aumente os impostos sobre os casinos, que são já os mais elevados da Ásia.

As concessionárias do jogo estão actualmente isentas do imposto complementar de rendimentos, que atinge os 12 por cento para lucros acima das 280 mil patacas. No entanto, as seis empresas chegaram a acordo – de forma independente – com o Governo para pagar uma quantia fixa. O resultado é que, no ano passado, as operadores de casinos pagaram ao Governo um total de 140,7 milhões de patacas, segundo dados compilados pelo PONTO FINAL. Mas se a isenção tivesse já sido eliminada, teriam pago quase 25 vezes mais, um máximo de 3,5 mil milhões de patacas, de acordo com cálculos do PONTO FINAL. Uma quantia que ainda assim representaria um aumento de menos de 4 por cento na carga fiscal deste sector.

Nada que descanse a MGM Grand Paradise, que recebeu em Setembro de 2016 uma extensão desta isenção até 31 de Março de 2020, altura em que termina também a subconcessão de jogo. Na comunicação, a empresa liderada por Grant Bowie relembra que uma empresa “concorrente” recebeu mais tarde uma extensão semelhante. Embora a MGM não refira o nome desta rival, deverá tratar-se da subsidiária da Melco Resorts & Entertainment que gere o empreendimento Studio City. “Tendo em conta estes desenvolvimentos e a incerteza que rodeia a tributação após o processo de renovação das concessões, a empresa [MGM Resorts International] partiu do princípio que a MGM Grande Paradise vai pagar o imposto complementar de rendimentos de 12 por cento sobre os lucros do jogo a partir de 31 de Março de 2020”, refere o documento.

Sem mudanças

A DICJ disse ao PONTO FINAL que já enviou ao secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, “uma proposta preliminar que contém os pareceres técnicos” do regulador sobre a eventual renovação das licenças de jogo. “O Governo da RAEM está actualmente a analisá-la”, acrescenta a resposta. Em Novembro passado, durante o anúncio das Linhas de Acção Governativa para este ano, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, prometeu revelar mais pormenores em meados de 2018. A direcção liderada por Paulo Martins Chan sublinha, no entanto, que “não recebeu qualquer informação sobre mudanças ao actual acordo sobre o imposto complementar de rendimentos sobre os lucros do jogo”.

O director do Centro Pedagógico e Científico na Área do Jogo do Instituto Politécnico de Macau duvida de um eventual aumento da carga fiscal. “Neste momento os impostos sobre o jogo já são bastante elevados; não há razão para um aumento”, disse ao PONTO FINAL Wang Changbin. As operadoras pagam o imposto directo sobre as receitas do jogo, que actualmente chega aos 39 por cento – sem contar com 1,6 por cento da receita destinados à Fundação Macau e 2,4 por cento que têm por destinatário o fundo de apoio ao planeamento urbanístico, promoção turística e segurança social –, muito mais elevado do que no resto da Ásia.

Também o advogado Pedro Cortés disse ao PONTO FINAL acreditar que a MGM está apenas a ser “conservadora na abordagem”. O perito em legislação ligada ao jogo acrescenta que pode ser uma forma da empresa se defender na eventualidade do Governo decidir dar à MGM e às outras operadoras cujas licenças terminam em 2020 uma extensão de dois anos para que todas as seis concessões e subconcessões acabem então no mesmo período.

Já José Pereira Coutinho continua a defender que o valor elevado do imposto directo sobre as receitas do jogo “não justifica que por mero despacho se possa inventar uma isenção. Ou se altera a lei ou a lei terá de ser cumprida”. O deputado disse ao PONTO FINAL que, “por uma questão de justiça”, os lucros “astronómicos” das operadoras de casinos e dos seus gestores deveriam ser tributados. Pereira Coutinho recorda que esses lucros têm permitido às empresas “investir noutras paragens”, das Filipinas ao Chipre. Ainda assim, Pereira Coutinho duvida que Chui Sai On esteja disponível a mexer numa “questão sensível como é a arrecadação de impostos”, numa altura em que falta apenas um ano e meio para deixar o poder.