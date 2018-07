Mais 50 canais de entrada automática disponíveis em Gongbei

Um total de 50 canais extra de entrada automática de despacho de imigração foram abertos para utilização no Posto Fronteiriço de Gongbei no domingo, fazendo com que as instalações apresentem agora um total de 194 de canais deste tipo, avançou o jornal People’s Daily. De acordo com a Estação Geral de Inspecção Fronteiriças de Entrada e Saída de Zhuhai, o aumento no número de canais electrónicos vai ajudar a acelerar o processo de imigração, já que mais de 70% dos que atravessam diariamente usam o sistema automático de despacho de imigração.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...