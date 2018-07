Licenciatura em Práticas Comerciais Internacionais ministrada em instalações da Melco Crown

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, autorizou o funcionamento do curso de licenciatura em Práticas Comerciais Internacionais, ministrado pela escocesa Edinburgh Napier University, no City of Dreams, da Melco Crown. De acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial, são admitidos os titulares do diploma reconhecido pela Edinburgh Napier University e com pelo menos cinco anos de experiência profissional em gestão administrativa. O balancete indica que “é reconhecido o interesse para a Região Administrativa Especial de Macau” do funcionamento do curso, que deve ter a duração de pelo menos dois anos e é ministrado em língua inglesa. O plano de estudos inclui as disciplinas de Marketing Internacional, Introdução à Contabilidade, Gestão de Casino, Estratégia de Gestão Global, Comércio Internacional e Gestão de Serviços. A data de início do curso está agendada para Setembro deste ano.

