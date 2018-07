Lam Lon Wai pede solução para galgos, funcionários e terreno do Canídromo

Lam Lon Wai usou o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem para exigir uma solução para os galgos, funcionários e terreno do Canídromo. Com o objectivo de garantir que seja dado “um bom destino” aos cerca de 600 cães que ainda permanecem nas instalações da Yat Yuen, o deputado pede que o processo de adopção seja simplificado, com a colaboração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), que as formalidades alfandegárias sejam facilitadas e que haja uma mediação entre as organizações não-governamentais e a Companhia de Corridas de Galgos de Macau.

O deputado afirma que a empresa deve divulgar, “quanto antes”, o plano relativo aos direitos e benefícios dos trabalhadores. Isto porque, defende Lam Lon Wai, os funcionários “não vão encontrar emprego semelhante” após o encerramento do Canídromo, no próximo dia 21. “A companhia deve negociar, quanto antes, com os trabalhadores, por forma a decidir se vão ter de terminar a relação de trabalho ou se vão ser transferidos para outros postos de trabalho da empresa, para que estes se preparem”, aponta o legislador.

No que diz respeito ao terreno, o deputado afirma que o Governo deve ouvir a população e definir a sua utilidade, promovendo os procedimentos para a sua reutilização e apresentando as plantas de condições urbanísticas ao Conselho de Planeamento Urbanístico. Lam Lon Wai diz ainda que, de acordo com as Obras Públicas, o estudo sobre o aproveitamento do terreno foi adjudicado em Abril do ano passado e estaria concluído no segundo trimestre deste ano. “Porém, o segundo trimestre já se foi. Qual é o ponto de situação desse estudo?”, questionou. C.V.N.