Governo exige plano de realojamento dos galgos até dia 10 de Julho

O Executivo apelou ontem a Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen) a apresentar, até 10 de Julho, um plano de realojamento dos animais não adoptados após o fecho do Canídromo, previsto para dia 21 do mesmo mês.

Num comunicado divulgado ontem, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) exortou à empresa que cumpra a “lei de protecção dos animais, de maneira a que todos os galgos possam ser realojados ou adoptados de forma adequada, assumindo as responsabilidades e obrigações que uma empresa deve cumprir”.

Em 2016, recorde-se, o Governo deu dois anos ao Canídromo para mudar de localização e melhorar as condições dos cães usados nas corridas ou para encerrar a pista, considerada por organizações internacionais “a pior” do mundo. “Tempo suficiente para realojar os galgos”, acusou o IACM, que já recusou dois planos apresentados pela Yat Yuen, um dos quais pedia o prolongamento de um ano do prazo de saída.

“O IACM irá autuar, nos termos da lei, todos aqueles que abandonem os seus animais em violação da Lei de Protecção dos Animais, fazendo incorrê-los na responsabilidade legal e reivindicar todos os custos eventualmente resultantes”, lê-se no mesmo comunicado.