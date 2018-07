Governo autorizou residência a trabalhadores com base em habilitações e contratos falsos

O Comissariado Contra a Corrupção revelou ontem que o Instituto do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) aprovou vários pedidos de residência a trabalhadores estrangeiros que não possuíam a formação que declararam ou que apresentaram contratos falsos no processo de candidatura. O relatório, resultado das investigações que arrancaram em 2015, indica ainda que, no caso da “imigração por investimentos relevantes”, os “problemas” estão relacionados com valores de investimento muito baixos ou com o facto de ser dado demasiado ênfase aos investimentos em imóveis em alguns dos projectos autorizados. O IPIM diz concordar com as sugestões deixadas pelo Comissariado.

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) divulgou ontem um relatório de investigação no qual considera que faltam, ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), mecanismos rigorosos de apreciação e de verificação dos pedidos de “imigração por investimentos relevantes” e de “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”. O CCAC explica que foram as denúncias e as queixas que recebeu de forma contínua que suscitaram “indícios da existência de problemas quer no âmbito dos respectivos regimes, quer ao nível da sua implementação”, que levaram o organismo a abrir um processo de investigação em 2015.

O relatório aponta que em causa estão os procedimentos de apreciação, os critérios adoptados e a legalidade das decisões de alguns casos de pedidos de residência temporária, bem como situações ilegais de obtenção de residência temporária através de investimentos simulados, falsas contratações de pessoal, falsas habilitações académicas e falsas informações sobre o pagamento de contribuições para o Fundo de Segurança Social.

Esta situação faz com que “não apenas se encontre facilitada a possibilidade de ocorrerem casos de aquisição do direito à residência temporária através de investimentos falsos, mas também que a política de ‘imigração por investimentos relevantes’ se desviasse, num certo sentido, da intenção legislativa original relativamente à atracção de investimentos relevantes do exterior com o intuito de promoção do desenvolvimento económico e da diversificação industrial de Macau”, lê-se no documento.

Entre 2008 e 2017, foi autorizada residência temporária a 410 pessoas através de 186 “investimentos relevantes/projectos de investimento relevantes”, ao mesmo tempo que, no mesmo período, 5.376 pessoas foram autorizadas a residir temporariamente no território por título de quadros dirigentes e técnicos especializados considerados de particular interesse.

Recorde-se que o Regime de fixação de residência temporária de investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados, que permite a fixação de residência temporária em Macau, foi implementada em 2005, sendo que, em 2007, foi suspensa a implementação da norma que permitia o pedido de residência temporária com o fundamento da aquisição de imóveis.

A falta de rigor, a ausência prolongada e a contratação simulada

O CCAC verificou que, no decorrer do procedimento de apreciação dos pedidos de “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”, conduzido pelo IPIM, existem problemas relacionados com a falta de rigor nos critérios de apreciação ou com a ausência prolongada dos requerentes de Macau, verificando-se também situações de obtenção da autorização de residência temporária através de contratação simulada.

Entre 2008 e 2017, o IPIM recebeu um total de 5.039 pedidos de fixação de residência temporária a título de quadros dirigentes e técnicos especializados, dos quais 3.296 pedidos foram autorizados, e a 5.376 foi autorizada a residência temporária em Macau. “O CCAC descobriu, na sequência da investigação, que existem casos em que os requerentes não possuíam as devidas habilitações académicas, não possuíam formação profissional adequada aos respectivos postos de trabalho, bem como casos em que as profissões dos requerentes não eram da natureza de quadros dirigentes ou de técnicos profissionais, entre outros”, aponta o relatório.

Por exemplo, existe um certo número de pedidos que foram formulados pelos requerentes na qualidade de administradores, directores-gerais, directores financeiros, e outros, de empresas de ‘offshore’ constituídas em Macau. “Existem dúvidas em relação às funções exercidas por alguns requerentes nas sociedades indicadas, e que existem requerentes que não possuíam habilitações do ensino superior, tendo o IPIM se limitado a atender à experiência profissional obtida no passado pelos mesmos para concluir que se tratam de profissionais qualificados de particular interesse para o desenvolvimento de Macau”, indica o documento.

Um caso revelado pelo CCAC relaciona-se com a autorização do pedido de “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados” a um indivíduo na qualidade de director financeiro de uma agência de viagens – com local de prestação de serviço em Macau e horários fixos – que entre 2013 e 2016 esteve apenas 37 dias por ano no território. O CCAC apurou que a sua responsabilidade era, de facto, a angariação de turistas no interior da China.

Outros exemplos estão ligados à formação profissional de alguns requerentes não corresponder à exigida pelos postos de trabalho que ocupam. Um dos casos é o de um requerente que foi autorizado a fixar residência em Macau na qualidade de vice-director de um centro médico cuja licença de exploração hospitalar foi suspensa pelos Serviços de Saúde. O indivíduo cessou funções depois de trabalhar por apenas um mês, passando depois a exercer funções de gerente do departamento de segurança de uma sociedade de construção, declarando auferir um salário mensal de 50 mil patacas.

“Apesar de o requerente ter alegado que o seu trabalho era ser ‘responsável pela gestão de saúde e cuidados médicos de todos os trabalhadores da sociedade e a organização periódica de seminários médicos para os trabalhadores’, a referida sociedade de construção tinha apenas pouco mais de dez trabalhadores, sendo que os seus antecedentes profissionais na gestão médica são obviamente muito diferentes da natureza do trabalho de gerente do departamento de segurança. Por outro lado, apesar de o requerente não ter informado o IPIM sobre a mudança do seu posto de trabalho em cumprimento da lei, e da sua estadia máxima anual em Macau ser de 14 dias durante o período de três anos, o seu pedido de renovação de residência temporária em Macau acabou por ser autorizado pelo IPIM”, explica o CCAC.

O organismo divulga ainda que procedeu à análise dos dados de migração referentes a mais de 600 requerentes de “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados” e apurou que mais de 100 pessoas, depois de terem obtido autorização dos seus pedidos iniciais, “se encontram ausentes de Macau por um longo período de tempo ou que permanecem anualmente em Macau somente por um período de tempo extremamente curto”.

Houve ainda situações em que o trabalho desempenhado por alguns dos requerentes não corresponde ao dos seus postos de trabalho aprovados e em que o trabalho desempenhado por alguns requerentes nada tem a ver com Macau. O CCAC inclui no relatório o caso em que um engenheiro da área petrolífera foi contratado por uma empresa de desenvolvimento imobiliário local, mas que trabalhou durante um longo período na sucursal da empresa situada na Indonésia, tendo permanecendo em Macau apenas sete dias entre 2013 e 2015.

“A ausência prolongada de Macau dos requerentes, após lhes ser atribuída a autorização de residência temporária, viola a intenção legislativa original relativamente à atracção de quadros dirigentes e técnicos especializados com o intuito da promoção do desenvolvimento económico e social de Macau”, considera o CCAC. Apesar das críticas elencadas, o Comissariado frisa que não se pode colocar em causa o efeito do regime de autorização de residências, já que “Macau não pode rejeitar a recepção de profissionais qualificados do exterior”.

Investimentos pouco relevantes

De acordo com o CCAC, no caso da “imigração por investimentos relevantes”, os “problemas” estão relacionados com valores de investimento demasiado baixos ou com o facto de ser dado demasiado ênfase aos investimentos em imóveis em alguns dos projectos autorizados. Note-se que os projectos de investimento que podem ser considerados relevantes englobam três sectores principais: industrial, de prestação de serviços e turístico.

Apesar de não estar expressamente regulado o valor mínimo de investimento para a “imigração por investimentos relevantes”, até 2015 o IPIM tomou como referência sempre o mesmo valor de 1,5 milhões de patacas. Nesse ano, o organismo aumentou este valor mínimo de referência para 13 milhões de patacas. No entanto, segundo o IPIM, entre 2008 e 2017, o número total dos pedidos de residência temporária autorizados foi de 186, entre os quais se encontram 28 casos em que os valores de investimento, declarados pelos requerentes, são inferiores a 1,5 milhões de patacas, representando 15,07% do número total. Daqui, o CCAC destaca os cinco valores de investimento mais baixos e detalha que os dois com menor montante foram de 142.376 patacas, por parte de uma empresa que exerce a actividade de produção de espectáculos, e de 379.686 patacas para aquisição de participações numa sociedade anónima de lavandaria.

“Os investimentos foram realizados em projectos tradicionais, nomeadamente os que envolvem a realização de espectáculos, a aquisição de bens, lavandarias, serviços de câmbio, agências de viagens, não estando em causa os sectores das novas tecnologias ou das indústrias criativas e culturais que o Governo da RAEM está determinado a desenvolver”, refere o CCAC.

O organismo liderado por André Cheong indica que um determinado projecto de investimento por servir de fundamento a pedidos de residência temporária formulados por vários investidores e que apesar de se terem registado 186 casos de pedidos de “imigração por investimentos relevantes” entre 2008 e 2017, o número de projectos em causa foi de apenas 131.

O CCAC menciona, a título de exemplo, o montante global de investimento feito por uma sociedade de comércio e de investimento que se dedica a vendas por grosso e a retalho de aço inoxidável e de materiais de construção, que foi de seis milhões de patacas. Com base nesse projecto, houve quatro requerentes que formularam os seus pedidos de residência temporária e, tendo em conta que a autorização dos pedidos de “imigração por investimentos relevantes” pode beneficiar também o respectivo agregado familiar, houve ainda 18 membros dos respectivos agregados familiares a quem foram concedidas autorizações de residência temporária.

No caso do relevo atribuído aos investimentos em imóveis, o relatório denuncia a existência de 11 sociedades cujas actividades de exploração incluíam as actividades de “investimento e desenvolvimento imobiliário” ou actividades relacionadas, no período entre 2008 e 2017. “Não se pode excluir a possibilidade de haver quem não tenha na realidade qualquer intenção de investir em Macau e pretenda somente aproveitar a aquisição de um imóvel como se tratando de um ‘projecto de investimento relevante’, realizando um ‘investimento falso para adquirir na realidade um imóvel’, tendo como objectivo final a obtenção do direito de residência em Macau”, lê-se no documento.

O CCAC considera que o IPIM “não pode considerar simplesmente a aquisição de imóveis, por parte dos requerentes, como se tratando de um investimento relevante, caso contrário, a ‘imigração por investimentos relevantes’ tornar-se-á em ‘imigração por aquisição de imóveis’, o que não só se afasta da intenção legislativa original de atrair investimentos relevantes do exterior, mas contraria também a política de ajustamento e controle do mercado imobiliário preconizada pelo Governo da RAEM”.

IPIM concorda com sugestões do CCAC

O IPIM “atribui grande importância” e “concorda com as sugestões apresentadas” no relatório do CCAC, começa por escrever o organismo num comunicado divulgado ontem, garantindo que vai “estudar e analisar” o conteúdo do documento para implementar medidas concretas no sentido de aperfeiçoar o regime de autorização dos pedidos de fixação de residência temporária. Segundo o IPIM, desde 2015, quando o Comissariado deu início às investigações, que tem implementado, gradualmente, medidas de optimização administrativa, como é o caso do aumento para 13 milhões de patacas do limiar financeiro para os pedidos de residência temporária por investimento, e garante agora que esse valor será aumentado para 15 milhões.

O IPIM afirma ainda que vai avançar com a implementação de medidas de aperfeiçoamento a curto – interligação em rede com vários serviços competentes para estabelecer a revisão interna, mecanismo de confirmação final da realização do investimento ou reforço dos elementos a ter em consideração no que respeita aos investimentos relevantes –, médio – o IPIM concluiu, preliminarmente, uma lista dos sectores industriais para a introdução prioritária de talentos por ano, a qual servirá de base para a introdução prioritária de profissionais – e longo prazo – o IPIM apresentou sugestões ao Corpo de Polícia de Segurança Pública no sentido de introduzir alterações relevantes e aperfeiçoar o regime do pedido de autorização de fixação de residência temporária.

O CCAC defendeu ainda, no relatório, “uma revisão oportuna” do Regulamento Administrativo [do Regime de fixação de residência temporária de investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados].



Lionel Leong exige relatório do IPIM ainda este mês

O secretário para a Economia e Finanças afirmou que Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) tem de apresentar um relatório ainda este mês de Julho sobre o aperfeiçoamento do regime de autorização de residência temporária. De acordo com a Rádio Macau, esta foi a reacção de Lionel Leong ao relatório do Comissariado Contra a Corrupção sobre a apreciação, pelo IPIM, dos pedidos de “imigração por investimentos relevantes” e de “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”.

Apesar das alterações feitas em 2015, Lionel Leong reconhece que ainda “há espaço para aperfeiçoamento”. “Já solicitei ao IPIM para o mais breve possível, dentro de Julho, para nos apresentar um relatório de trabalho intercalar sobre medidas ou acções que podem ser levadas a cabo para melhorar essas partes que foram referidas”, afirmou Lionel Leong, citado pela mesma emissora.

O governante sublinhou que é preciso melhorar as políticas do Governo e não recear a sua aplicação e negar a autorização a técnicos especializados. “Sabemos da sua importância e precisamos [deles]. Portanto, temos que melhorar essa política. Não é por termos medo de pardais que não queremos semear. Acho que devemos melhorar. Porque também com a Grande Baía vão ser necessários muitos quadros. Nesse aspecto, o Governo da RAEM sabe que é preciso uma forma de atrair os quadros talentos. A questão é como podemos atrair pessoas certas para postos certos? Isso é que é mais importante. E depois também tem de ser de forma atempada”, acrescentou Lionel Leong, à margem de uma visita que realizou aos Serviços para os Assuntos Laborais.

Lionel Leong não descarta a possibilidade de haver mudanças nos regulamentos, afirmando esperar que “o IPIM em Julho conclua o relatório de trabalho e depois, de acordo com esse relatório, vamos ver se conseguimos fazer uma calendarização para efectuar a revisão dos respectivos diplomas” e prometendo rigor na apreciação de novos pedidos.