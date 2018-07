Deputados pedem mais incentivos ao ensino técnico-profissional

Wong Kit Cheng, Chui Sai Peng e Ip Sio Kai pediram ontem, na Assembleia Legislativa, mais apoios ao ensino técnico-profissional. A deputada alertou para a “desactualização da legislação” e para as “insuficiências” nos apoios concedidos às escolas.

Catarina Vila Nova

O regime de ensino técnico-profissional, que se encontra em consulta pública, foi ontem alvo de duas intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária. Wong Kit Cheng pediu que o Governo acelere a revisão legislativa e apontou o que entende ser um rol de problemas relacionados com esta modalidade de ensino. Entre eles, a deputada alertou para as insuficiências nos apoios concedidos às escolas e a falta de aceitação colhida pelo ensino técnico-profissional no seio da sociedade. Chui Sai Peng e Ip Sio Kai pediram uma aproximação dos salários dos técnicos profissionais e dos licenciados e a criação de um regime semelhante ao dos funcionários da função pública.

“Para além da desactualização da legislação, as insuficiências do apoio concedido ao ensino técnico-profissional para a formação de quadros médios especializados e ainda a ideia errada da sociedade de que o ensino regular vale mais do que o técnico-profissional, levaram à diminuição contínua do número de alunos”, alertou Wong Kit Cheng. Segundo números avançados pela deputada, no ano lectivo 2016/2017, estavam inscritos no ensino técnico-profissional 992 alunos e, no corrente ano lectivo, este número desceu para 702, o que corresponde a 2,5% do total dos estudantes.

Wong Kit Cheng diz ser necessária uma “actualização constante dos equipamentos”. “Porém, as escolas dificilmente conseguem adquirir ou actualizar periodicamente os equipamentos e, muitas vezes, os equipamentos são partilhados por várias pessoas ou então adquire-se equipamento mais desactualizado”, apontou a também vice-presidente da Associação Geral das Mulheres. A estes factores acresce ainda, defende a parlamentar, a dificuldade na contratação de professores “altamente qualificados e experientes”, uma vez que, para além da carga horária lectiva, estes docentes são também orientadores de estágio sem receber subsídio extra.

Assim, Wong Kit Cheng pede ao Governo que aumente os recursos e apoios às escolas que ministram cursos técnico-profissionais, através da alteração do actual regime de subsídios, da atribuição de subsídios aos professores ou redução da sua carga horária e actualização das instalações e equipamentos. Adicionalmente, a deputada sugere a criação de alianças entre escolas e empresas para a realização de estágios e a atribuição de bolsas aos alunos de excelência para o prosseguimento de estudos superiores.

Chui Sai Peng e Ip Sio Kai, por sua vez, defenderam uma aproximação dos salários dos técnicos profissionais ao dos licenciados e uma indexação do salário às capacidade reais, criando um regime semelhante ao dos funcionários públicos. Os deputados sugeriram a criação de prémios para destacar as capacidades profissionais destes profissionais, “aproveitando para tornar os salários mais atractivos, pois os que são praticados neste momento são tão baixos que não atraem os jovens”.