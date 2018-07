Comparticipação pecuniária começa a ser atribuída hoje

A comparticipação pecuniária relativa ao ano de 2018 vai ser atribuída aos titulares do Bilhete de Identidade de Residente (BIR) Permanente, no valor de 9000 patacas, e não Permanente da RAEM, no valor de 5400 patacas, ao longo deste mês. Os beneficiários do subsídio para idosos recebem hoje o montante através de transferência automática. Seguem-se, amanhã e também por transferência automática, os beneficiários do subsídio de invalidez, pessoal docente que receba subsídio directo ou subsídio para o desenvolvimento profissional; alunos que recebam bolsas de estudo para o ensino superior concedidas pelo Fundo de Acção Social Escolar da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude; funcionários aposentados que recebam pensão de aposentação; e indivíduos que recebam pensão de sobrevivência.

No dia 5, é a vez dos indivíduos que recebam apoio económico pelo Instituto de Acção Social e no dia 6 os indivíduos que tenham registado a recepção da devolução de impostos ou demais pagamentos a cargo da DSF por transferência bancária. Todos, também, por transferência automática. Os trabalhadores da Administração Pública que não tenham registado a recepção da devolução de impostos ou demais pagamentos a cargo da DSF por transferência bancária recebem (por transferência automática em conjunto com o vencimento do mês de Julho) ao longo da primeira semana deste mês. Aos restantes titulares de BIR, a atribuição vai ser feita de acordo com o seu ano de nascimento e até meados do mês de Setembro.