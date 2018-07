Wong Sio Chak autoriza instalação de mais de 600 câmaras de videovigilância

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, autorizou a instalação e utilização de 601 câmaras de videovigilância em vários pontos da cidade, avança um despacho publicado em Boletim Oficial. As câmaras serão colocadas em várias áreas de vigilância, incluindo as Ruínas de São Paulo e Largo do Senado, Rua do Campo, Bairro de São Lázaro, NAPE, ZAPE, Lagos Nam Van e Porto Interior, mas também nas ilhas de Taipa e Coloane. De acordo com o balancete assinado a 22 de Junho, o Corpo de Polícia de Segurança Pública é a entidade responsável pela gestão das câmaras referidas e o prazo de autorização é de dois anos, “podendo este ser renovável, mediante comprovação da manutenção dos fundamentos invocados para a sua concessão”. O despacho indica ainda que, antes da autorização dada por Wong Sio Chak, foi ouvido o parecer vinculativo do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais. O Regime jurídico da videovigilância em espaços públicos prevê que “a utilização de sistemas de videovigilância destina-se exclusivamente a assegurar a segurança e ordem públicas, nomeadamente prevenir a prática de crimes, e a auxiliar a investigação criminal”.

