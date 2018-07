Sulu Sou regressa hoje à AL e Scott Chiang prossegue nos tribunais

A questão do crematório é o principal ponto na agenda de Sulu Sou que hoje regressa à Assembleia Legislativa, após o Tribunal Judicial de Base ter aprovado o pedido de separação de processos que ditou o trânsito em julgado da sentença para o deputado. A decisão da juíza vai permitir que Scott Chiang continue o recurso até ao Tribunal de Segunda Instância, esperando o activista esclarecer os contornos do direito de manifestação e reunião.

Catarina Vila Nova

Em apenas um dia o Tribunal Judicial de Base (TJB) aprovou o pedido apresentado na quinta-feira pela defesa de Sulu Sou e Scott Chiang de separação de processos. Na sexta-feira, o caso transitou em julgado para o deputado, que no mesmo dia pagou a multa de 40.800 patacas, e que hoje regressa à Assembleia Legislativa (AL). Para Scott Chiang, o recurso prossegue até ao Tribunal de Segunda Instância (TSI) e, ao PONTO FINAL, o activista disse esperar que o processo esclareça “quanta liberdade de expressão e de reunião ainda temos em Macau”. A rápida decisão chegou como uma surpresa para os dois activistas e também para Pedro Leal, advogado de Scott Chiang, que a classificou de “inédita”.

“Esta decisão da juíza, no meu entender, é inédita”, afirmou Pedro Leal, em declarações ao PONTO FINAL. Isto porque, explicou o causídico, a separação de processos normalmente ocorre nos casos em que um dos arguidos está preso preventivamente e outro, que aguarda pelo julgamento em liberdade, falta sucessivamente. Já a celeridade do TJB em deferir o pedido é vista por Leal como um sinal de que a juíza “entendeu perfeitamente a posição do Sulu Sou”. “Eu acho que o tribunal entendeu perfeitamente a posição do Sulu Sou. O tribunal decidiu sempre com rapidez, todos os requerimentos que foram feitos neste processo antes do julgamento, depois do julgamento, nunca tiveram mais de 24 horas [de espera]”, disse o advogado.

“VOU DAR SEGUIMENTO A TODO O TRABALHO QUE NÃO CONSEGUI ACOMPANHAR NESTES 200 DIAS”

Hoje, Sulu Sou vai apresentar-se na AL com a declaração de pagamento da multa e taxas de justiça, no valor de 11.180 patacas, para poder retomar o seu lugar na sessão plenária. No período de intervenções antes da ordem do dia, o deputado conta poder usar da palavra para “agradecer a todos os que nos apoiaram durante estes mais de 200 dias” e também abordar a questão do crematório. Entre os primeiros assuntos que vão ocupar o deputado conta-se a abertura das reuniões das comissões, reivindicação já recorrente. “Eu vou dar seguimento a todo o trabalho que não consegui acompanhar nestes 200 dias”, resumiu.

Sobre a rapidez com que se desenrolou esta última fase do processo, Sulu Sou entende ter havido compreensão por parte do tribunal. “Foi muito rápido e também o meu advogado [Jorge Menezes] disse que nunca viu um juiz responder tão rápido. Eu penso que o tribunal percebeu a importância do nosso caso”, disse o também vice-presidente da Associação Novo Macau, em declarações ao PONTO FINAL, à margem da manifestação de ontem. Recorde-se que o interesse público do deputado regressar à AL foi o principal argumento evocado pelos advogados Pedro Leal e Jorge Menezes para a separação dos processos.

“EU QUERO SER USADO COMO EMBARCAÇÃO PARA RESOLVER ESTA DISPUTA”

Para Scott Chiang, acabou por ser positivo o facto de ambos serem arguidos neste caso por permitir, por um lado, que Sulu Sou regresse rapidamente à AL e, por outro, prosseguir com o recurso e “clarificar certas opiniões sobre direitos civis como manifestações”. “Eu quero ser usado como embarcação para resolver esta disputa e esta incerteza sobre quanta liberdade de expressão e de reunião ainda temos em Macau”, declarou o activista.

Questionado sobre que opiniões entende que precisam de ser esclarecidas, Scott Chiang atira que “existem muitas presunções que não coincidem com aquilo que acreditávamos”. “Deve haver uma maior elaboração sobre como os direitos políticos de manifestação e reunião devem ser implementados em Macau sem prejudicar a segurança pública mas também protegendo os nossos direitos fundamentais”, defende o activista. Assim, o antigo presidente da Novo Macau espera que o recurso venha esclarecer que a Lei do Direito de Reunião e Manifestação deve ser implementada para defender e não restringir este direito, criando um equilíbrio entre a aplicação da lei, o Governo e as pessoas que se querem exprimir num local público.

O próximo passo no processo será o envio do recurso para o Ministério Público (MP) que terá 20 dias para apresentar as suas contra-alegações. Só depois destas darem entrada no TJB é que o processo é encaminhado para o TSI, o que não deverá ocorrer antes de Setembro, devido às férias judiciais. Entretanto, Scott Chiang terá que se apresentar em tribunal no próximo dia 11 de Setembro para responder às acusações de dano e introdução em lugar vedado ao público, por ter colocado uma faixa no antigo Hotel Estoril.