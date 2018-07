Receitas dos casinos sobem 12,5% em Junho

Os casinos de Macau fecharam o mês de Junho com receitas de 22,490 mil milhões de patacas, mais 12,5% comparativamente ao período homólogo de 2017. Em Junho do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 19,994 mil milhões de patacas. Em Maio, as receitas dos casinos foram de 25,489 mil milhões de patacas, de acordo com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). As receitas brutas acumuladas nos seis primeiros meses do ano totalizaram 150,217 mil milhões de patacas, o que representa um aumento de 18,9% em relação a igual período do ano anterior.

