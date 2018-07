PSP cria linha aberta 24 horas para queixas sobre violações de táxis

A Polícia de Segurança Pública (PSP) criou uma linha telefónica aberta para receber queixas de abusos e violações cometidos por taxistas. O sistema, chamado Linha Quente 28374214, está 24 horas ao serviço do público, sendo objectivo a actuação contra as irregularidades de táxis e a facilitação das queixas dos cidadãos e dos turistas. De acordo com um comunicado da PSP, “qualquer passageiro a que seja recusado o transporte pelo taxista após de ter indicado o local de destino, ou se o taxista abusar nas tarifas sem seguir o taxímetro”, deve ligar de imediato para a linha quente, seleccionar a opção “Pedido de Emergência”. O passageiro ofendido deve fornecer o máximo de informações sobre o incidente, nomeadamente o número da licença (alvará) do taxista, o nome do taxista, o local do incidente e o seu número do contacto. No caso de ser um incidente passado (fora do tempo), o passageiro deve ligar para a Direcção de Serviços de Assuntos do Tráfego (88666363) e deixar dados e informações do incidente ocorrido para prosseguimento e acções por parte das autoridades. Por outro lado, se o passageiro for alvo de ameaça, privado da liberdade ou outras situações criminais ou de emergência, o contacto deve ser feito para a linha de emergência 999 (ou 110 ou 112) para contactar com a Polícia.

