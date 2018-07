Pedidos de 2ª prestação do subsídio complementar aos rendimentos aceites até ao final do mês

O pedido da 2.ª prestação do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho relativo a este ano pode ser apresentado entre hoje e o próximo dia 31 de Julho, divulgou a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). Podem requerer a atribuição do subsídio alguns residentes permanentes e pessoas titulares do cartão de registo de avaliação de deficiência válido, indica um comunicado do organismo.

A DSF detalha que “todos os residentes permanentes da RAEM (com o estatuto de residente permanente da RAEM adquirido até 31 de Dezembro de 2017), que tenham completado 40 anos de idade, tenham efectuado a inscrição no Fundo de Segurança Social como trabalhadores por conta de outrem no trimestre a que se reporta o pedido de subsídio (até 31 de Dezembro de 2017), devem prestar um mínimo de 152 horas em cada mês, ou 128 horas mensais caso exerçam actividades nas indústrias de fabricação de produtos têxteis, de vestuário e do couro para exportação, bem como aufiram um rendimento de trabalho inferior a um total de 15.000 patacas no mesmo trimestre”.

Incluem-se os residentes permanentes (com o estatuto adquirido até 31 de Dezembro do ano passado), que trabalhem por conta de outrem num mínimo de 128 horas em cada mês. Quanto aos cidadãos com deficiência, também podem requerer a atribuição do subsídio complementar caso tenham efectuado a inscrição no Fundo de Segurança Social como trabalhadores por conta de outrem no trimestre a que se reporta o pedido do subsídio (até 31 de Dezembro de 2017).