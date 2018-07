“Nós não queremos o crematório na Taipa porque muitas pessoas vivem na Taipa”

Centenas de pessoas saíram ontem à rua em protesto contra a construção de um crematório perto das suas casas, preocupadas com questões de salubridade e poluição. Os promotores da manifestação, José Pereira Coutinho e Sulu Sou, anunciaram ontem a intenção de levar a questão até à Assembleia Legislativa, através de um pedido de debate.

Catarina Vila Nova

Munidos de cartazes com mensagens como “Não troquem as nossas vidas por conveniência” e “Diz não ao crematório”, centenas de manifestantes – mil de acordo com os organizadores e 480 segundo a polícia – saíram ontem em protesto contra a construção de um crematório em zonas habitacionais. Ainda que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) tenha deixado cair a proposta de construir a infra-estrutura no Cemitério Sa Kong, na Taipa, e o seu presidente tenha assumido que o retomar do projecto levaria anos, alguns residentes ouvidos pelo PONTO FINAL explicaram a necessidade em protestar pelo facto da decisão ser apenas temporária. Na sua maioria, os manifestantes não se mostraram contra a construção de um crematório, só não o querem perto das suas casas, alegando questões de salubridade e poluição.

“Nem as regulamentações na China dizem alguma coisa sobre a poluição. Mesmo usando os padrões mais elevados, construir um crematório vai trazer poluição, eu não acredito que traga zero poluição”, criticou Nicholas, de 28 anos. Para o residente da Taipa, que mora perto do Cemitério de Sa Kong, o Governo errou na forma como conduziu a auscultação à população, por não ter informado o público atempadamente. Recorde-se que a localização foi tornada pública pelas Obras Públicas a 8 de Junho, durante uma recolha de opiniões sobre Plantas de Condições Urbanísticas, mas apenas captou a atenção dos cidadãos já no final do mês. “O período de tempo para apresentar opiniões não foi suficiente, quando as pessoas souberam já era demasiado tarde. Eles devem apresentar [a proposta] de forma clara, aberta e com tempo suficiente”, afirmou.

Ainda assim, Nicholas defende que esta não é a altura apropriada para a construção do crematório e que a localização escolhida também não é a mais correcta. “Existem coisas mais urgentes para construir, o Governo deve pensar melhor como usar os recursos”, afirmou o residente, apontando como exemplos as infra-estruturas prometidas pelo Executivo após a passagem do tufão Hato. Também Kuri, de 19 anos, afirma não ser necessária a construção de um crematório, “porque em Macau não há muitas mortes”, e diz estar preocupada com o problema da poluição. “Nós não queremos o crematório na Taipa porque muitas pessoas vivem na Taipa”, explicou a jovem que mora perto do Jardim Cidade das Flores, na Taipa.

Kit, de 30 anos, exigiu que o Executivo apresente provas de que a poluição pode ser controlada. A residente da Taipa disse estar a protestar contra o “Governo fraco e terrível” porque a suspensão anunciada na semana passada é “uma política temporária”. “O Governo vai apresentar uma nova medida muito rápido”, atirou Kit que, ainda assim, disse concordar com o crematório desde que seja “no local certo, longe das pessoas”. Argumento semelhante foi evocado por Toiril, de 20 anos, que disse que “eles podem construir, mas não perto das nossas casas”, mas defendeu não existirem locais em Macau que possam albergar esta infra-estrutura. “Eles decidiram construir perto das nossas casas e o Governo não perguntou aos residentes. Isto traz poluição, não há estatísticas que provem o contrário”, argumentou a jovem, que mora perto da Praça do Tap Seac.

COUTINHO E SOU AVANÇAM COM PEDIDO DE DEBATE

José Pereira Coutinho e Sulu Sou, promotores da manifestação, anunciaram ontem a intenção de, à semelhança de Agnes Lam, apresentar um pedido de debate na Assembleia Legislativa (AL) sobre a questão do crematório. “Nós queremos que o Governo responda a duas questões: se Macau tem condições para construir um crematório e se a cremação é a única escolha para tratar os corpos”, explicou Sulu Sou, em declarações aos jornalistas. Coutinho, por sua vez, afirmou que o Governo “tem de vir à AL explicar detalhadamente o que se passou, do princípio ao fim”, acrescentando que “esta matéria não vai acabar assim”.

Sulu Sou, que hoje regressa à AL, disse que vai entregar uma interpelação escrita ao Governo sobre o crematório e pretende abordar a questão durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de hoje. O deputado insiste que a cremação não é a única opção viável e, nesse sentido, contactou uma empresa suíça que desenvolve a técnica de “promession”, na qual o corpo é congelado e agitado por meio de vibração, ficando reduzido a pó e passando a passar menos 50 a 70%. Durante a manifestação e também na última semana, a Associação Novo Macau recolheu um total de 2.500 assinaturas contra o crematório, que foram ontem entregues na Sede do Governo, no final do protesto, juntamente com uma carta endereçada ao Chefe do Executivo.