Líderes de rede de agiotagem em prisão preventiva

Os quatro arguidos considerados figuras principais da rede de agiotagem desmantelada na semana passada ficaram em prisão preventiva. De acordo com o Ministério Público (MP), aos restantes arguidos – foram detidas um total de 113 pessoas – foi aplicado o termo de identidade e residência e a proibição de entrada nos casinos. Em comunicado, o MP indica ainda que todos os 113 arguidos são suspeitos da prática do crime de associação criminosa, de usura para jogo e de exigência ou aceitação de documentos; mas alguns dos arguidos são suspeitos da prática do crime de sequestro, “pelo que o Ministério Público ira executar uma investigação avançada”. A rede criminosa terá feito empréstimos ilegais no valor de, pelo menos, 70 milhões de dólares de Hong Kong. Segundo as autoridades, esta é a maior rede de agiotagem alguma vez desmantelada em Macau desde a transferência de soberania, em 1999.

