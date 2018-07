Governo simplifica processo de renovação de licenças de mediação imobiliária

O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto de regulamento administrativo relativo à alteração ao Regulamento Administrativo n.º 4/2013, que estabelece a Regulamentação da Lei da actividade de mediação imobiliária. O Governo quer tornar o pedido de mediação imobiliária mais simples.

O Conselho Executivo anunciou na sexta-feira que o processo de requerimento de mediação imobiliária vai ser simplificado. O Governo propõe que no momento de requerimento da concessão e renovação das licenças de mediador ou agente imobiliário os requerentes possam ser dispensados da apresentação dos documentos que poderão ser consultados e obtidos, pelo Instituto de Habitação (IH), através do sistema de internet dos serviços competentes relacionados, como é o exemplo da certidão de registo comercial e informações fiscais.

Em comunicado, o Conselho Executivo refere que, “dado que os documentos a apresentar no momento do requerimento da renovação da licença relativa à actividade de mediação imobiliária, são os mesmos entregues aquando do primeiro requerimento da licença”, o Governo “propõe a redução das formalidades e procedimentos”. O objectivo da alteração do regulamento administrativo que estabelece a regulamentação da Lei da actividade de mediação imobiliária é “evitar a apresentação repetida de informações pelo requerente” e a “simplificação administrativa e de maior conveniência para os cidadãos”.

O Conselho Executivo explica que, relativamente ao requerimento para a renovação da licença de mediador imobiliário, o requerente deve apresentar apenas uma declaração, com assinatura reconhecida notarialmente, na qual declara que se mantêm preenchidos os respectivos requisitos para o exercício da actividade.

No caso do requerimento para a renovação das licenças de agente imobiliário, será dispensada a apresentação dos documentos que foram entregues aquando da apresentação do requerimento e que se mantêm inalterados. São exemplos o certificado de habilitações académicas e o exame de habilitação técnico-profissional. O requerimento para a renovação das licenças é apresentado junto do IH, nos últimos seis meses anteriores ao termo do prazo de validade das licenças.

A Lei da actividade de mediação imobiliária entrou em vigor há dois anos e, na altura, levou agentes imobiliários a protestarem contra a sua entrada em vigor. A legislação prevê que compete ao IH a concessão, renovação, suspensão, levantamento da suspensão e cancelamento das licenças de mediador imobiliário e de agente imobiliário e a decisão sobre a aplicação de sanções previstas na mesma lei.