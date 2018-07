Governo diz que relatório sobre tráfico humano dos EUA revela falta de rigor

O Executivo considerou na sexta-feira que o “Relatório Tráfico Humano 2018” do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA) contém “alegações sem rigor e injustas face à situação de Macau”.

“Em anos consecutivos existe uma falta de fundamentação patente nestes relatórios do Estados Unidos, contendo alegações sem rigor e injustas face à situação de Macau”, apontou o comunicado divulgado pelo gabinete do secretário para a Segurança. Segundo os responsáveis, o “Relatório Tráfico Humano 2018”, apresentado na quinta-feira, “apontou sem rigor que Macau é destino ou local para a transferência de mulheres e crianças, vítimas de crime de tráfico de pessoas, bem como de casos de coacção laboral”.

Ainda na mesma nota, as autoridades reiteraram que o Governo tem persistido com determinação no combate ao tráfico de pessoas. “Os trabalhos de investigação criminal têm sido desencadeados eficazmente e são testemunhados por todos. As estatísticas relacionadas com essas ilegalidades demonstram uma diminuição constante do número de casos, representando uma baixa percentagem ou uma percentagem quase nula, o que demonstra o efeito positivo dos referidos trabalhos realizados”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Na quinta-feira, o Departamento de Estado dos EUA apresentou o seu relatório anual sobre tráfico de pessoas onde considerou que o Governo de Macau, apesar dos esforços significativos, como o treino das autoridades sobre esta matéria e de o Governo ter alocado 5,5 mil milhões de patacas em serviços de proteção de vítimas e programas de prevenção, “não atende aos mínimos padrões em relação à eliminação do tráfico”. De acordo com as entidades norte-americanas, “o Governo não demonstrou o mesmo empenho em comparação ao período de referência anterior. As Autoridades investigaram menos casos do que no período de referência anterior, não obtiveram condenações por tráfico sexual pelo terceiro ano consecutivo, e nunca condenaram ninguém por tráfico de mão-de-obra”.

No mesmo relatório, os EUA afirmaram que Macau tem sido um destino “para mulheres e crianças submetidas a tráfico sexual e trabalho forçado”. “As vítimas do tráfico sexual são originárias principalmente da China e Sudeste Asiático”, referiu o relatório. “Muitas vítimas de tráfico respondem a anúncios falsos de empregos, incluindo em casinos em Macau, mas à chegada são forçadas à prostituição”, apontou o Departamento de Estado norte-americano.

Por fim, os EUA denunciaram ainda o facto de os traficantes, por vezes, explorarem “vítimas em casas de massagem, bordéis ilegais, apartamentos e casas onde são monitorizadas de perto, ameaçadas de violência e forçadas a trabalhar longas horas”, sendo que muitas vezes os seus documentos de identidade são confiscados. Agência Lusa