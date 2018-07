Centro Histórico: Cidadãos preocupados com “corredores visuais”

O Instituto Cultural divulgou na sexta-feira o relatório final da consulta pública sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau. Quase metade das opiniões mostrou-se favorável à visão geral do documento e mais de 50% preocupa-se com os “corredores visuais”.

Os “corredores visuais” concentraram a atenção dos participantes na consulta pública sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau, constituindo mais de 50% do número total de opiniões recolhidas. O relatório final sobre a auscultação das opiniões dos cidadãos – que decorreu entre o dia 20 de Janeiro e o dia 20 de Março –, divulgado na sexta-feira pelo Instituto Cultural (IC), mostra que este é o tema que suscita mais preocupações, em detrimento das medidas de protecção e da gestão do centro histórico da cidade.

Entre os argumentos apresentados durante a recolha de opiniões, destaca-se a falta de detalhes para a protecção dos “corredores visuais”. Mas não só: os cidadãos sugerem a definição dos limites de altura dos edifícios dentro do “corredor visual” e que seja acrescentado um “corredor visual” desde a Colina da Penha até à Ponte do Governador Nobre de Carvalho e outro desde a Colina da Penha até aos Novos Aterros da Zona B.

Para além da categoria dos corredores visuais, o relatório menciona também os critérios para o restauro e outros trabalhos de conservação e gestão, as condições de construção, a paisagem urbana, a visão geral da consulta pública e o tecido urbano. Estas duas últimas categorias recolheram o maior número de opiniões favoráveis.

No que respeita à orientação geral dos resultados da consulta pública, “cerca de 44.3% das opiniões foi substancialmente favorável, e cerca de 17.4% foi desfavorável”, indica o relatório. Se, por um lado, reconhecem a direcção geral do plano – apoiam a preservação da arquitectura do centro histórico, concordam com a orientação geral do plano e consideram o “conteúdo detalhado, específico e rico”; por outro, aqueles que manifestaram que “o conteúdo da consulta pública não é suficientemente detalhado” afirmam faltarem “objectivos relativos à protecção futura” e detalhes sobre “as restrições relacionadas com o impacto no centro histórico e na paisagem envolvente com a construção de futuros edifícios”.

Já a distribuição geral dos resultados da consulta pública pelos diferentes grupos com interesses associados, identificaram-se alguns grupos de participantes no processo: proprietários de bens imóveis que fazem parte do centro histórico, académicos, membros de entidades consultivas e donos de estabelecimentos comerciais que fazem parte do centro histórico. Aqui, a grande maioria das opiniões “foi notoriamente favorável” (60%-100%).

Em contrapartida, as opiniões desfavoráveis (10.23%-28.6%) foram mais expressas por residentes do centro histórico, organizações, donos de estabelecimentos comerciais do centro histórico, empregados com serviços na área também do centro histórico e o público em geral.

Esta foi a segunda fase de consulta pública sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico, exigido pela UNESCO. A primeira aconteceu em 2014, com o relatório final a ser divulgado em Junho de 2015 – ano em que deveria ter sido entregue ao organismo internacional. Desta feita, foram recolhidos um total de 1709 formulários e foram auscultadas um total de 2050 opiniões do público, não apenas através de sessões públicas e seminários mas também dos meios de comunicação e internet.