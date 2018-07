Cartas de prisão de Nelson Mandela publicadas no centenário do líder anti-apartheid

Mais de 250 cartas escritas por Nelson Mandela durante os 28 anos de prisão vão ser publicadas pela Porto Editora, em Julho, quando se assinala o centenário do nascimento do líder revolucionário anti-apartheid e Presidente da África do Sul. “As cartas da prisão de Nelson Mandela” é o título do livro, que chega às livrarias no dia 12 de Julho, e reúne 255 cartas, muitas delas nunca antes tornadas públicas, organizadas cronologicamente e divididas pelas quatro instituições prisionais por onde passou.

A propósito dos cem anos do nascimento de Nelson Mandela, que se assinalam no dia 18 de Julho, muitos países vão marcar a efeméride com o lançamento destas cartas, institucionais, políticas e familiares, com organização da jornalista Sahm Venter, apoiada pela Fundação Mandela, e prefaciado pela neta do activista, Zamaswazi Dlamini-Mandela.

O advogado e activista do Congresso Nacional Africano Nelson Mandela foi preso em 1962, numa altura em que o regime de apartheid na África do Sul intensificava a sua campanha brutal contra os opositores políticos. Na altura, com quarenta e quatro anos, Nelson Mandela não imaginava que passaria os vinte e oito anos seguintes na prisão, sendo libertado apenas a 11 de Fevereiro de 1990.

Durante os seus 10.052 dias de encarceramento, o futuro líder da África do Sul escreveu uma imensa quantidade de cartas às inflexíveis autoridades prisionais, a companheiros activistas, a responsáveis governamentais e, acima de tudo, à sua mulher, Winnie, e aos cinco filhos, descreve a editora. “Ilustrado com reproduções de alguns dos seus escritos, este é um documento de um valor excepcional para o conhecimento desta que foi uma das figuras mais inspiradoras do século XX, revelando-o como pai e marido extremoso, como um lutador incansável pelos direitos humanos e, acima de tudo, como homem de uma coragem imperturbável, que se recusou a comprometer os seus valores, mesmo quando confrontado com um enorme sofrimento”, acrescenta.

Nelson Rolihlahla Mandela viria ser presidente da África do Sul de 1994 a 1999, sendo considerado o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prémio Nobel da Paz, em 1993, e conhecido como “pai da moderna nação sul-africana”, onde é normalmente referido como Madiba.