Banco Well Link inaugura sucursal em Macau

Macau já conta com uma sucursal do Banco Well Link, que entra oficialmente em funcionamento hoje. A instituição bancária, localizada na zona do NAPE, irá funcionar como um ponto de ligação entre as culturas e as empresas ocidentais e orientais, tirando partido da experiência profissional dos membros da direcção oriundos de diferentes regiões.

De acordo com um comunicado do Banco, vão ser disponibilizados “serviços inovadores e inteligentes”, como o “Balcão Inteligente”. “Pretende-se, com isto, prestar aos cidadãos do território de Macau os serviços integrais de banco inteligente, nomeadamente, ‘Internet’ e ‘Mobile’ banking ‘Banco telemóvel’, ‘Banco Wechat’ e ‘Obtenção de senha de atendimento online por via de conta do Banco no Wechat’”, é anunciado.

As máquinas de ATM da sucursal estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, e serão lançados, em breve, serviços de cartão de débito da Unionpay e outros serviços de ATM. Os cidadãos podem seguir a conta no Wechat do Banco Well Link para terem acesso à actualização das informações sobre o banco, à consulta das informações financeiras e à obtenção de senhas online.

O antigo vice-presidente executivo do Banco Mundial e actual presidente do Conselho de Administração do Banco Well Link, Zhang Shengman, afirmou, na cerimónia de inauguração, que “a tecnologia financeira inovadora e um serviço bancário inteligente são a tendência geral para o futuro desenvolvimento do sector bancário a nível mundial. O serviço de planeamento financeiro inteligente desenvolve-se rapidamente, passando a ser a escolha mais acessível para os cidadãos”. Aproveitar Macau para entrar no mercado do projecto da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau é um dos objectivos da abertura da sucursal no território.